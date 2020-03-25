Путин объявил нерабочую неделю и перенес голосование по Конституции

В своем телеобращении, связанном с пандемией коронавируса, президент России Владимир Путин заявил, что следующая неделя, с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля, будет нерабочей с сохранением заработной платы.

«Сейчас крайне важно предотвратить распространение коронавируса. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат работу», — сказал Путин.

Также он объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля на другой день.

«Вы знаете, насколько серьезно я к этому отношусь. И конечно, просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу принципиально для нашей страны, нашего общества. Однако, как я уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому я считаю возможным перенести голосование на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация в регионах, в целом по стране», — сказал президент.