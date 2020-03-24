Каждый пятый человек в мире сидит дома из-за коронавируса

США и Китай планируют ослабить меры предосторожности, Великобритания переходит в стадию национальной изоляции, а генсек ООН призывает прекратить все вооруженные конфликты, чтобы бороться с COVID-19, пишет The Guardian.

По состоянию на вторник 24 марта в мире зарегистрировано не менее 378,5 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19, более 16,5 тыс. человек погибли, почти 101 тыс. выздоровели. Как сообщает гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус, сообщения о новых заболевших поступают практически из каждой страны, и «пандемия ускоряется». По его словам, от первого зарегистрированного случая до первых 100 тыс. заболевших потребовалось 67 дней. На вторые 100 тыс. ушло 11 дней, а на третьи — всего 4 дня.

Страны по всему миру продолжают вводить ограничительные меры. Британия вводит строгие ограничения на передвижение. Новая Зеландия, которая зафиксировала 40 новых случаев, готовилась к общенациональной изоляции в среду. Страна предупредила своих граждан, находящихся за границей, что им придется остаться там.

Зато китайские власти объявили, что со среды частично снимаются ограничения на поездки в провинцию Хубэй. Исключением стал город Ухань, где впервые был обнаружен коронавирус. С него блокировка будет снята 8 апреля. Зато Пекин вводит дополнительные меры для тех, кто прибывает в страну, так как почти все новые выявленные случаи в Китае — завезенные.

В США, где ограничения коснулись около 40% населения, были приняты законы, согласно которым скупка про запас медицинских принадлежностей является преступлением. В Штатах зарегистрировано почти 44 тыс. заболевших, однако президент Дональд Трамп заявил, что он хочет снять блокировку для помощи экономике страны через несколько недель.

Мьянма сообщила о первых подтвержденных случаях коронавируса у двух мужчин, которые недавно ездили в США и Великобританию.

Италия пока не может победить эпидемию COVID-19, однако сообщает о втором последовательном снижении ежедневных смертей и новых выявленных случаев. Южная Корея также сохранила тенденцию к снижению числа новых зарегистрированных случаев.

Тем временем генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество к немедленному глобальному прекращению огня, чтобы положить конец всем вооруженным конфликтам. Тогда мир может сосредоточиться на борьбе с COVID-19.

Фото: Agencja Gazeta / Reuters