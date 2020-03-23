10 хороших новостей о COVID-19 со всего мира

1) Исследователи из США начали испытание первой вакцины против COVID-19 на добровольцах в рамках программы экспериментальных испытаний

Ученые из научно-исследовательского института Kaiser Permanente Washington в Сиэтле, по сообщению AP, передали первую партию потенциальной вакцины против коронавируса нескольким десяткам добровольцев. Одна из участников исследования, 43-летняя мать двух подростков Дженнифер Халлер, выходя из комнаты для исследований, улыбаясь заявила, что чувствует себя хорошо и «для нее это прекрасная возможность хоть что-то сделать» в данной ситуации.

2) На ликероводочных заводах в США начали делать дезинфицирующие средства для рук, чтобы раздавать бесплатно

Спиртзаводы помогают справиться с нехваткой дезинфицирующих средств в США. В Атланте, Портленде, сельской местности Джорджии и Северной Каролине ликероводочные предприятия начали использовать свои мощьности для производства собственных санитарно-технических изделий. Так как Всемирная организация здравоохранения заявляла, что спиртосодержащие составы могут помочь убить вирусы на руках, на многих заводах отмечают, что будут продолжать производство дезинфицирующих средств до тех пор, пока вирус не будет локализован.

3) Из-за карантина в городах падает уровень загрязнения воздуха

Спутниковые данные, фиксирующие уровень загрязнения воздуха над Китаем и Италией, показывают, что в регионах, наиболее сильно пострадавших от COVID-19, одновременно серьезно снизился уровень загрязнения воздуха.

Согласно некоторым отчетам, карантин в Китае позволил избежать попадания в атмосферу более чем 100 млн тонн выбросов углекислого газа. Это эквивалентно тому, сколько, например, производит за год Чили. Подобный эффект наблюдается и в Италии. При этом каналы Венеции стали чище, чем когда-либо, из-за отсутствия дизельных лодок и гондольеров.





4) Университет Джонса Хопкинса говорит, что антитела от выздоровевших пациентов могут помочь защитить людей

Вакцина, тестируемая в Сиэтле, не единственное потенциальное решение проблемы коронавируса: иммунолог из Университета Джона Хопкинса предлагает использование антител в США в надежде замедлить распространение болезни. В предложенной методике используются антитела из плазмы или сыворотки крови людей, которые выздоровели от COVID-19, для повышения иммунитета у новых инфицированных пациентов и лиц, которым грозит заражение этой болезнью.

5) Вспышка в Южной Корее, наконец, стихает, так как количество выздоровевших превышает количество новых заболевших

По данным Reuters, Южная Корея впервые зарегистрировала больше случаев поборовших COVID-19, чем заразившихся, 6 марта. В этой стране была вторая крупнейшая в Азии вспышка после Китая. Пик распространения вируса фиксировался 29 февраля, когда за сутки было выявлено 909 новых заболевших. На прошлой неделе Reuters сообщило, что уровень новых заболевших снизился до менее чем 100 случаев, зарегистрированных в течение нескольких дней подряд.

6) Китай отмечает несколько этапов восстановления после закрытия временных больниц и открытия парков

Медицинские работники и выписанные пациенты фотографировались в память о закрытии всех 14 временных больниц, которые создавались в Ухане для лечения пациентов с COVID-19. По данным Morning Post, китайские власти сообщали, что на материковой части страны 13 марта было зарегистрировано только 11 новых случаев заболевания, большинство из которых — завезены из-за рубежа.

В стране, первой пострадавшей от COVID-19, теперь, когда вирус взят под контроль, начали постепенно открываться парки и туристические достопримечательности, которые можно посещать с учетом мер предосторожности.

7) Австралийские исследователи тестируют два препарата как потенциальное «лекарство от вируса»

В Центре клинических исследований Квинслендского университета ученые обнаружили, что два разных препарата, оба из которых зарегистрированы и доступны в Австралии, полностью уничтожили следы заболевания в пробирках. При этом эти лекарства были даны некоторым из первых в стране пациентов с COVID-19, что привело к «исчезновению вируса и полному выздоровлению от инфекции», сообщили News.com.au ученые.

В настоящее время университет рассчитывает провести общенациональное исследование препаратов для оценки эффективности и переносимости каждого препарата, вводимого отдельно и вместе.

8) Uber Eats для поддержки североамериканской ресторанной индустрии отказывается от платы за доставку из 100 тыс. ресторанов

Поскольку рестораны по всей Канаде и США вынуждены временно закрыться из-за вспышек COVID-19, Uber Eats объявила, что откажется от платы за доставку из независимых ресторанов.

«Мы знаем, что успех каждого ресторана зависит от спроса и числа клиентов, — говорится в сообщении компании. — Вот почему мы срочно работаем над тем, чтобы направлять заказы в независимые рестораны, чтобы восполнить существенное уменьшение посетителей внутри ресторана. Поскольку все больше клиентов предпочитают оставаться дома, мы отказались от платы за доставку для более чем 100 тыс. независимых ресторанов в США и Канаде на Uber Eats. Мы также будем запускать ежедневные целевые маркетинговые кампании — как в приложении, так и по электронной почте — для продвижения доставки из местных ресторанов».

9) Голландские и канадские исследователи сообщают о дополнительных прорывных исследованиях по лечению вируса

Ученые из Канады и Нидерландов также сделали свои собственные медицинские открытия. В Торонто команде исследователей удалось выделить вирус SARS-CoV-2, ответственный за распространение COVID-19. Это поможет исследователям во всем мире разработать более качественные диагностические тесты, методы лечения и вакцины.

«Исследователи из учреждений мирового уровня собрались вместе для того, чтобы успешно изолировать вирус всего за несколько коротких недель, — говорит доктор Роб Козак, клинический микробиолог из Саннибрукского центра медицинских наук. — Это демонстрирует то, каких удивительных вещей можно добиться, когда мы сотрудничаем».

Между тем голландские исследователи представили научную статью о том, как они определили антитело против вируса.

10) Люди и бизнес поддерживают друг друга во время вспышки в США

Американская сеть магазинов Dollar General объявила, что посвятит час открытия магазина пожилым клиентам, передает FOX. Спортсмены и спортивные команды обязуются платить зарплату работникам спортивных площадок во время вынужденной остановки работы, отмечает Sport Illustrated. Коммунальные компании, арендодатели, автопроизводители и интернет-провайдеры отказываются от штрафов и сбора платежей, чтобы облегчить финансовое бремя. Школы по всей стране предлагают еду детям и семьям.

В целом ситуация с пандемией может показаться мрачной, но это всего лишь несколько примеров того, как компании и частные лица готовы поддержать друг друга в трудные времена.