Киев на карантине: репортаж из притихшей столицы

Чрезвычайная ситуация

Вечером пятницы, 20 марта, Киев выглядел растерянным. Это был первый пятничный вечер после введения жесткого карантина и режима чрезвычайно ситуации. Были закрыты клубы, бары и кафе, торгово-развлекательные центры и кинотеатры.

Центрами притяжения стали продуктовые магазины: было видно, что многие пришли в магазин просто чтобы не сидеть дома. Небольшие компании, затарившись пивом, кучковались вокруг.

Еще с 12 марта в Украине действует трехнедельный карантин для профилактики распространения Covid-19: закрыты все учебные заведения, театры и кино, кроме того, запрещены все массовые мероприятия. Чуть позже, с 16 марта, закрылись все заведения общепита.

С 17 марта до 3 апреля страна закрыла международное пассажирское сообщение. Граждан Украины, находящихся за границей, эвакуируют. Остановлено междугороднее и межобластное сообщение, закрыты вокзалы. В крупных городах остановлена работа метрополитена, работа городского транспорта прекращена или сильно ограничена.

Первые несколько дней в магазинах наблюдался некоторый ажиотаж. Сперва размели туалетную бумагу — но уже наутро магазины вновь ею наполнились. Потом граждане (в основном пенсионеры) начали активно скупать крупы, макароны и консервы. Взмыленные продавщицы и грузчики бегали с тележками, наполняя полки намного чаще обычного. К концу недели ажиотаж прекратился: кто хотел — тот закупился, остальные убедились, что запасов достаточно.

В положении «частичного карантина» Украина прожила чуть меньше недели. 20 марта Кабмин на внеочередном заседании решил объявить чрезвычайную ситуацию в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Позже к ним добавилось еще несколько областей.

В центре Киева непривычная пустота и мало машин: подавляющее большинство офисных сотрудников работают по домам. Крещатик и Подол совсем пустые — нет туристов.

Зато горячая пора у курьеров служб доставки — им пришлось объявить дополнительный набор сотрудников. Желающих подработать хватает: это и студенты на вынужденных каникулах, и официанты закрытых из-за карантина кафе.

С 23 марта общественным транспортом в Киеве могут пользоваться только сотрудники служб, обеспечивающих жизнедеятельность, сотрудники стратегических предприятий, работники продовольственных магазинов и аптек. Перевозят их по специальным пропускам

Также в Украине на время карантина приостановили (в отличие от России) призыв граждан на срочную военную службу.

С 23 марта общественным транспортом в Киеве могут пользоваться только сотрудники служб, обеспечивающих жизнедеятельность, сотрудники стратегических предприятий, а также работники продовольственных магазинов и аптек. Перевозят их по специальным пропускам. Но ограничений для передвижения на собственном авто нет.

На период карантина запрещается пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях. В аптеках и продуктовых магазинах следят за тем, чтобы на 10 квадратных метров находилось не более одного потребителя.

Защитные маски в аптеках Киева практически отсутствуют (иногда появляются, но их быстро разбирают. Зато свободно продаются одноразовые перчатки, а вот различные антисептики есть далеко не везде.

Однако в интернете можно купить и маски: за 1000 гривен (2900 рублей) — 50 одноразовых хирургических масок или 3 многоразовые — за 350 гривен (1000 руб.). Таким образом в переводе на российскую валюту одноразовая маска стоит около 60 руб. (в московских аптеках, судя по объявлениям, она стоит около 40 руб.)

На улицах еще в субботу в масках был максимум один человек из пяти. Уже в воскресенье — почти каждый. Секрет прост: без защитных масок в магазины теперь не впускают. Видно, что у многих маски — самодельные. Инструкций, как сделать защитную маску самому, много в украинском интернете.

Население само изготавливает и дезинфектанты из глицерина и медицинского спирта. Но при этом в любом магазине есть дезинфектанты, ими настойчиво предлагают обрабатывать руки.

Что касается тестов на Covid-19, то пока, несмотря на обещания Владимира Зеленского, свободно купить в аптеках их нельзя. Однако самолеты с тестами, закупленными в разных странах мира, один за другим прибывают в Украину.

Сейчас поступающие тесты распределяют по больницам. Любой гражданин Украины, если у него есть хоть один из симптомов Covid-19, может обратиться в больницу, где ему сразу и бесплатно проведут тестирование. Эта система действительно работает — из круга общения журналиста NT несколько человек уже прошли тестирование. Тестов пока хватает и в Киеве, и в регионах.

Также тесты выдаются бригадам скорой помощи и семейным врачам, чтобы они могли тестировать пациентов на дому.

В интернете 25 экспресс-тестов стоят от 12 тыс. до 28 тыс. гривен (от 35 тыс. до 81,8 тыс. рублей), то есть для большей части семей слишком дороги.

Масштаб эпидемии

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, в том числе 3 летальных, а 8 человек выздоровели. Все пациенты, вылечившиеся от коронавируса, находятся в Черновицкой области — она же лидирует по количеству инфицированных (25 человек).

«Всего с начала 2020 г. поступило 531 сообщение о подозрении на Covid-19: 47 подтверждено, 441 результат отрицательный, 43 образца исследуют. Вирусологическая референс-лаборатория исследует образцы не только людей с подозрением на инфицирование, но и контактных лиц. В общем исследовано более 790 образцов», — говорится в сообщении Центра общественного здоровья.

В Киеве зарегистрированы семь новых случаев заболевания коронавирусом, заявил мэр города Виталий Кличко. Всего в столице установлено 10 случаев Covid-19. Восемь из них заразились в европейских странах, еще двое — от больных из Житомирской области и Киева. Сейчас пятеро больных находятся в Александровской больнице, остальные — самоизолировались дома под наблюдением врачей.

«Мы вывезли 50 тыс. туристов, 34 самолета заберут еще 10 тыс. наших граждан, закупили 10 млн экспресс-тестов, я подписал указ о налоговых льготах и отсрочке по кредитам, президентский самолет забирает туристов из отдаленных мест», — это цитаты из телеобращений Владимира Зеленского, они появляются почти ежедневно.

Первая леди Елена Зеленская также записала специальное видеообращение, в котором напомнила о правилах, позволяющих сохранить жизнь и призвала родителей держать детей дома.

Министерство здравоохранения призвало украинцев после возвращения из-за рубежа строго придерживаться режима самоизоляции и опубликовало инструкцию, как не допустить распространения коронавируса. Это актуально в связи с тем, что из европейских стран, оставшись без работы, начинает возвращаться все больше украинских заробитчан. Максимальное увеличение их потока ожидается к Пасхе, 19 апреля.

К борьбе с распространением инфекции привлекут студентов-медиков старших курсов и интернов. Продукты пожилым людям на дом доставляют волонтеры: в Киеве этим занимается десяток организаций. Врачей бесплатно развозит такси

По словам врачей, с которыми смог поговорить журналист NT, далеко не во всех случаях людей, у которых подозревают или даже реально выявили Covid-19, госпитализируют. Это делается чтобы не перегружать больницы людьми, которым не нужен постоянный контроль врача. Так что многих наблюдают и лечат на дому, ограничив круг контактов. Но при ухудшении состояния — госпитализируют сразу.

В министерстве здравоохранения планируют привлечь к борьбе с эпидемией студентов-медиков старших курсов и интернов. Продукты пожилым людям на дом доставляют волонтеры: в Киеве этим занимается десяток организаций. Врачей бесплатно возят службы такси.

В общей сложности во всех больницах Украины оборудовано 16 тыс. коек для инфекционных больных — именно в расчете на больных Covid-19. Но при этом в стране есть только 3500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а оперативно закупить их за рубехом сейчас невозможно. Поэтому производство ИВЛ оперативно налаживается на на киевском государственном заводе «Буревестник», под руководством госконцерна «Укроборонпром».

Силовики рвутся к управлению

Уже объявленный «режим чрезвычайной ситуации» и «режим чрезвычайного положения», по украинским законам, — разные вещи. И если гражданские власти пока считают достаточным первый вариант, то украинские силовики активно лоббируют как раз чрезвычайное положение.

О готовности ввести режим ЧП на территории всей страны, первым заявил замглавы МВД Антон Геращенко. «Если мы увидим, что нам такими ограничительными мерами не удается остановить развитие вируса, тогда президент и СНБО могут принять решение о введении чрезвычайного положения», — пояснил он.

Улицы украинских городов уже патрулируют совместные группы полиции и нацгвардии. К несению службы привлечены около 14700 полицейских и 2360 нацгвардейцев. За нарушения карантина полиция составила уже 1415 протоколов

По его словам, такой режим действует в Италии, Испании, Франции и Австрии; при этом режиме ограничивается выход граждан на улицу кроме как за продуктами или лекарствами. Свободно перемещаются только сотрудники критической инфраструктуры.

В субботу, 21-го, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что настаивает на полном карантине по всей Украине: «Тотальный полный карантин — моя позиция, о которой хочу просить каждого из вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти. На данный момент в стране должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности».

Улицы украинских городов уже патрулируют совместные группы полиции и нацгвардии. К несению службы привлечены около 14700 полицейских и 2360 нацгвардейцев. За нарушения карантина полиция составила уже 1415 протоколов; также начато 9 уголовных производств.

«Складывается впечатление, что в условиях кризиса власть в Украине просто вытекает из рук слабой команды президента и еще более слабого правительства. А силовики во главе со вновь набирающим силу Аваковым — эту власть набирают, становятся сильней, — сказал NT обозреватель украинского издания «Зеркало недели» Андрей Паливода. — Сейчас весь украинский политикум в растерянности. Но эпидемия закончится, и встанет вопрос: какие реальные полномочия, какая власть останется у министра внутренних дел, а какие — будут у президента и у Верховной Рады?»

О том, насколько иначе на эпидемию реагируют власти соседней Белоруссии, читайте здесь

Фото: unian.net