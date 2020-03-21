Как ошиблись в Италии

Эпицентром эпидемии нового коронавируса стала Европа, прежде всего — Италия. Клинический психолог и научный журналист Ирина Тихонова рассказала порталу Profilaktika.Media, как развивались события последнего месяца в Ломбардии. По ее мнению, все могло бы сложиться иначе, если бы итальянцы серьезнее отнеслись к ситуации.

«Это можно контролировать»

Когда были обнаружены первые случаи, мы с мужем собирались в отпуск: прокладывали маршрут по Суматре, смотрели, как доберемся до Явы с острова Бали. Билеты, вещи — все собрано, перенесены приемы пациентов (муж работает врачом), сделаны дела. До отпуска оставалась неделя. В рабочих медицинских чатах все было спокойно. Изредка кто-то троллил особенно ипохондричных коллег. Чаще всего звучало: «Ну, ребята, это же грипп, давайте не разводите тут», «Мы все равно все умрем от болезней», «Старики в зоне риска, но это можно контролировать», «Хватит уже про Китай, у них там все по-другому».

В это же время у нас гостил мой сокурсник из МГУ — он-то и оказался самым прозорливым. В один из дней он поделился беспокойством о происходящем и новостями о возможном закрытии границ с Австрией. Это было 23 февраля, уже неделю все обсуждали вирус, но опять же не всерьез. А потом начали происходить странные вещи.

Из магазинов стали исчезать продукты и хлорсодержащие моющие средства. За пару дней из аптек исчезли маски. Люди стали ездить за покупками в другие районы, города, заказывать в интернете. Кое-где начались погромы китайских магазинов, ресторанов. Некоторые демонстративно переходили на другую сторону улицы, завидев разрез глаз человека. Это была социальная истерия.

Иронично, что первым зарегистрированным человеком с коронавирусом в Павии стал 38-летний мужчина, который никогда не был в Китае. Никто не подумал о том, сколько человек он мог заразить, ожидая помощь в приемном отделении. И сколько человек еще заразят медики, которые помогали ему и его беременной жене.

Обратной стороной паники стало отрицание опасности ситуации. На карантине были школы, университеты, музеи, спортивные залы. Но на улицах ничего не менялось. Люди продолжали кататься на лыжах, собираться в парках, устраивать вечеринки и застолья. Писали в социальных сетях: «Подумаешь вирус! Не отменяйте жизнь!»

Все чаще появлялись конспирологические теории: «Кто-нибудь вообще верит в этот вирус, вы хоть одного мертвого видели?» И люди писали: «Нет, это все учения НАТО», «Нет, нас обманывают, потому что итальянцы ленивы и хотят в отпуск», «Нет, умирают только старики, но они бы и так умерли, достали уже со своим вирусом», «Каждый день умирают в авариях люди, не смешите со своим вирусом», «А вот соседка моего свекра знает врача, который сказал, что это все просто простуда, и люди сами себя накручивают».

И пока все думали, что коронавируса нужно бояться только 80-летним, и активно нарушали карантинные меры, вирус подружился с молодыми и активными. Через неделю больницы ломились от 20-50 летних. И это стало началом коллапса.

Страна на карантине

10 марта, ночью, премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который ограничивал передвижение населения по Ломбардии и еще 14 провинциям. Через день на сайте правительства появилось обновление: в Италии больше не было красных (карантинных. — NT) зон, вся страна была переведена на карантин. Никаких свадеб и похорон, закрыты все заведения, которые только можно закрыть, выходить из дома разрешено только за продуктами, выгулять собаку и чтобы пойти к врачу, в аптеку или на работу, если у вас есть специальное разрешение. Несоблюдение правил, выход из дома без сертификата о состоянии здоровья влекут уже не административное, а уголовное наказание и штраф.

За несколько дней до подписания ломбардийского декрета проект документа был уже в руках журналистов, которые пустили текст по социальным сетям и даже не предполагали, насколько велик ящик Пандоры, который они открывают. С 9 на 10 марта невозможно было уехать на поезде из Милана, например, в Геную, если ты там живешь, или в Рим — по работе. Поезда были забиты людьми, автострады — машинами. Люди бежали из закрывающегося региона на юг, кто мог — из страны. Вся страна бежала, словно из-под домашнего ареста, не осознавая, что вместе с собой они увозят и вирус.

Пренебрежительное отношение к словам врачей, умоляющих оставаться дома, при появлении первых признаков болезни самоизолироваться и ждать врача, нежелание терпеть неудобство из-за «прихотей властей», влияние социальных сетей с огромным числом фейковых новостей привели к тому, что каждый поступал так, как считал нужным.

Какие ошибки мы совершили

Ошибкой №1 было не распознать угрозу, не изолировать больных, не информировать население, не закрыть регионы на карантин сразу же, до того как трагедия превратилась в общенациональную. Когда в стране объявили карантин, было уже очень поздно. И люди все равно продолжали уезжать. Кто знает, сколько человек они потенциально могли заразить?

Ошибка №2: пренебрежение безопасностью медиков. Именно их и нужно было максимально защитить: выдать одежду, маски, очки, антисептические средства. Научить правильно одеваться, правильно снимать одежду после смены, правильно снимать маску, правильно ее выбрасывать. Все врачи должны иметь возможность проходить тесты на коронавирус. Это дорого, но необходимо.

Ошибка №3: не подготовить больниц, где можно изолировать и лечить всех больных COVID-19, как это сделали в Китае. Все прекрасно понимают, что как только в больнице появляется первый больной коронавирусной инфекцией, остальные пациенты моментально становятся потенциально зараженным. Все больные коронавирусом должны быть сконцентрированы в одном месте. То есть реанимация для пациентов с COVID — это отдельный зал. Роженицы с COVID — отдельно от других.

Ошибка №4: пренебрегали информацией, которую сообщали врачи. В последние годы число мест в интенсивной терапии значительно сокращалось, а расходы на развитие медицинской системы урезались. В сравнении с соседней Германией мест в реанимациях было в несколько раз меньше. Медики давно говорили, что если так пойдет дальше — система развалится. Сейчас число мест в реанимациях увеличили на 65%, но пока это делали — огромными усилиями волонтеров и медперсонала, пациентов размещали в коридорах, потому что палаты были переполнены. А помимо коронавируса, существуют еще инсульты, автомобильные аварии, онкологические операции. И, как можно догадаться, пациента с короновирусом нельзя поместить рядом с пациентом с раком.

Сейчас официальные представители больниц стали намного осторожнее в общении с журналистами, чтобы не поднимать панику и не подставлять себя под удар. Медики делились болью, когда рассказывали, что нет мест и нужно выбирать, кого лечить, отдавая предпочтение тем, у кого больше шансов выжить. Конечно, врачи не предполагали, что это им аукнется. Поставьте себя на место человека, чьи пожилые отец или мать попали в больницу с коронавирусом. Если все пойдет плохо, уже будет виновный — медик, решивший спасать не вашего родителя, а другого пациента, который вероятнее пойдет на поправку.

Ошибка №5: разобщенность и эгоистичность. Каким бы странным это ни казалось, чтобы победить пандемию — нужно возлюбить ближнего и ради него отказаться от походов в рестораны, на футбольные матчи, потерпеть убытки, переводя сотрудников на дистанционную работу. А блогеры и журналисты должны нести ответственность за информацию, которую они сообщают своим зрителям и читателям.

Как бороться с тревогой во время пандемии — несколько советов

У всех нас один общий страх: не выстоять против этой эпидемии. Мы стараемся спасти себя и своих близких, совершаем странные поступки, не контролируем себя и, конечно, стараемся узнать как можно больше.

Страх усиливается так называемой «инфодемией» — вирусными и очень быстро распространяющимся новостями, полуновостями, полуправдой. Это может разъединить людей, настроить друг против друга, обострить имеющиеся тревожные мысли или патологии. Предлагаю 7 мер — как противостоять второму лицу пандемии.

1. Позаботьтесь о себе, создайте максимально комфортное и безопасное пространство в своем доме. Если вас это успокоит — можете купить запас продуктов, расписать план дел на ближайшие 2 недели, понять, что жизнь продолжается, а карантин и эпидемия — не война, никто не бомбит ваш город.

2. Читайте только официальные сообщения институтов здравоохранения и проверенные СМИ. Адекватная информированность снижает тревогу.

3. Признайте, что «страшные» вещи существуют. Однако это не значит, что все пойдет плохо. Выделите время на чтение новостей и обсуждение проблемы. Все остальное время занимайтесь своей жизнью. Ваша жизнь — не коронавирус.

4. Избегайте принятия решений, пока не пройдет приступ паники.

5. Не зацикливайтесь на информации из социальных сетей или интернета, особенно если она передается только виртуальными «друзьями», которые не знают друг друга.

6. При появлении симптомов обратитесь к врачу, не спрашивайте советов на форумах и в социальных сетях.

7. При панических атаках, неконтролируемой тревожности, апатии — обратитесь к психологу.