Поиск вакцины против COVID-19 напоминает гонку вооружений

В Китае над вакциной работают 1000 ученых, в том числе из Академии военно-медицинских наук, которая уже набирает добровольцев для клинических испытаний разработанного препарата. Эксперт по контролю качества биологических продуктов Академии наук Китая Ван Цзюньчжи заявил в начале недели, что Китай «не будет медленнее, чем другие страны».

Президент США Дональд Трамп проводил переговоры с руководителями фармацевтических компаний страны, чтобы убедиться, что вакцина разрабатывается. В то же время представители правительства Германии заявили, что Трамп пытался заманить немецкую компанию CureVac для проведения исследований и производства вакцины для США. Компания отрицала, что ей поступило предложение о поглощении, но ее основной инвестор дал понять, что слухи о предложении Трампа небезосновательны, хотя о том, чтобы его принять, «не может быть и речи». Этого заявления было достаточно, чтобы Европейская комиссия выделила CureVac еще $85 млн (ранее компания получила поддержку Европейского консорциума по вакцинам).

В тот же день китайская компания предложила $133,3 млн за пакет акций другой немецкой фирмы по производству вакцин BioNTech.

Одни эксперты утверждают, что это похоже на производство современного оружия, когда страны не хотят зависеть от других в своих разработках. Другие считают геополитическую конкуренцию нормальной, при условии, что успехами компании поделятся со всем миром (как сейчас утверждают правительственные чиновники). Но вопрос в том, когда вакцину получат остальные.

Например, в 2009 году во время эпидемии свиного гриппа в США шли слушания в Конгрессе из-за нехватки вакцины, так как ее изобрели в Австралии, и местное правительство удовлетворяло сначала спрос в своей стране.

В четверг 19 марта руководители ведущих фармацевтических компаний мира заявили, что они работают вместе с правительствами, чтобы обеспечить скорейшую разработку вакцины и справедливое распределение. Но они умоляли правительства не копить вакцину после ее разработки, заявив, что это будет иметь разрушительные последствия для более важной цели — искоренения пандемии коронавируса. Компании говорят, что работают над повышением производственных возможностей отрасли, разделяя имеющиеся мощности для наращивания производства после определения успешной вакцины или противовирусного препарата. Они выступали за многочисленные программы тестирования, чтобы увеличить шансы на успех, а затем за немедленное лицензирование, чтобы позволить быстрое расширение производства. Но если правительства заблокируют поставки — возникнет проблема.