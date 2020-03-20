Эксперты усомнились в эффективности антикризисного плана правительства

Власти предлагают отправлять на курсы повышения квалификации и на общественные работы тех, кто лишился работы. По мнению профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, люди уже перегружены долгами и им при лишении заработка и отсутствия компенсации от работодателя нужно в первую очередь помогать финансово.

Упрощения ввоза иностранных препаратов и изделий, а также частичной отмены преференции для отечественных производителей на госторгах, по мнению экспертов, может быть недостаточно. Гендиректор DSM Сергей Шуляк отмечает, что госконтракты первого полугодия уже заключены. При этом по некоторым оценкам стране нужно в три раза больше аппаратов ИВЛ, чем есть сейчас на случай роста числа заболевших.

Среди других мер: отслеживание роста цен на продовольствие и товары первой необходимости, субсидирование ставок по кредитам для предприятий и обнуление ввозных пошлин на товары (список утвердит правительство) и ограничение их экспорта, а также освобождение грузовиков с товарами первой необходимости от весового контроля на месяц. Старший научный сотрудник РАНХиГС Галина Баландина говорит, что цены на импортные товары все равно будут меняться из-за курса рубля и обнуление пошлин ситуацию не изменит. Против обнуления выступают и российские производители.

Среди дополнительных мер для поддержки бизнеса называется компенсация убытков для транспортных и туристических компаний, поддержка организаций, связанных с культурой и спортом, а также докапитализация лизингового бизнеса. Малый и средний бизнес сможет получить трехмесячную отсрочку уплаты страховых взносов. На счет последней меры эксперты говорят, что после отсрочки платеж станет серьезной нагрузкой. Возможно, бизнесу необходимо реальное снижение нагрузки.

Правительство предлагает субсидии для кредитов по проектному финансированию заемщиков, но собеседники «Ведомостей» предупреждают, что лучше стимулировать покупателей низкой ипотечной ставкой, так как без спроса стройки встанут. У девелоперов фактически нет иного источника финансирования, кроме банковского, а банки уже начали повышать ставки на 1–2%.

При этом эксперты говорят, что властям нужно уже сейчас думать о том, что делать, когда кризис закончится.