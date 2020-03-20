COVID-19: последние данные о распространении пандемии

Продолжается рост гуманитарных расходов, связанных со вспышкой коронавируса. В мире COVID-19 уже инфицированы более 244 000 человек, а количество подтвержденных летальных исходов от вируса уже превысило 10 000 человек. Всемирная организация здравоохранения назвала распространение коронавируса пандемией, и на данный момент более 150 стран подтвердили случаи заболевания. Эпицентром коронавируса в настоящее время является Европа, где максимальное число подтвержденных случаев зафиксировано в Италии, и число погибших в Италии и Испании растет быстрее, чем в Китае на той же стадии вспышки COVID-19, пишет Financial Times.

В большинстве западных стран число заболевших увеличивается примерно на 33% в день. Это признак того, что и другие страны могут столкнуться с той же проблемой, что и Италия. В то же время Сингапур и Гонконг идут по другой траектории с точки зрения роста числа выявленных случаев. Темпы роста числа заболевших до сих пор были в них относительно сдержанными благодаря быстрым и строгим предпринятым мерам.





В настоящее время в 60 странах мира выявлено не менее 100 заболевших.

Данные для этой карты взяты из статистики, которую ведет Центр системотехники Университета им. Джона Хопкинса. Они объединяют данные ВОЗ, центров по контролю и профилактике заболеваний США, Китая и Европы, китайского медицинского сообщества DXY.

В Европе количество зараженных в 100 человек было превышено уже в 26 странах. В настоящее время на этот регион приходится 75% новых ежедневных случаев.









































The Financial Times оценивает замедление китайской экономики из-за вспышки коронавируса. Так как официальные данные отстают от реальности, поскольку они в основном ежемесячные, при этом данные из Китая иногда рассматриваются как открытые для политических манипуляций, издание выработало свой способ анализа. Используя финансовую базу данных Wind, FT составила взвешенный индекс из шести ежедневных отраслевых рядов данных. Внутреннюю экономику представляет продажа площадей недвижимости, пробки на дорогах в городах и потребление угля на крупных электростанциях. Торговая деятельность представлена ​​контейнерными перевозками. Два других показателя, которым был дан меньший вес, обеспечивают социальный и экологический контекст: кассовые сборы из китайских кинотеатров — хороший показатель активности потребителей, и загрязнение воздуха в десяти крупнейших городах.















