Радиоактивная хорда

Противостояние активистов и строителей вновь усилилось в среду 18 марта, когда на радиоактивном участке появилась строительная техника. По данным «Коммерсанта», местные жители организовали у опасной территории круглосуточное дежурство еще в январе.

ФГУП «Радон» и МЧС исследовали территорию могильника в апреле прошлого года и обнаружили 200-кратное превышение «эквивалентной мощности дозы гамма-излучения». Чиновники мэрии признали, что требуется рекультивация участка лишь в 2020 году.

В настоящее время началось устройство санитарно-пропускного пункта и ограждение площадки будущего строительства в районе железнодорожной платформы «Москворечье». «После этого специалисты «Радона» проведут обследование грунта и вывезут его», — цитирует «Интерфакс-недвижимость» сотрудника пресс-службы департамента строительства Москвы. А строительство участка хорды начнется лишь после предоставления документов, подтверждающих очистку территории.

Проектом предусмотрено ограждение и радиационное обследование объекта, организация и обеспечение санитарно-пропускного режима и его круглосуточная охрана. Специалисты «Радона» должны установить автоматический пост контроля радиационной обстановки с информационным табло. Они же обеспечат «изъятие, сортировку, упаковку в сертифицированные контейнеры и транспортировку загрязненного грунта к местам хранения».

Однако местные жители боятся, что при текущих работах радиоактивную пыль разнесет по соседним территориям, и поэтому выступают против.

«Строители начали копать без радиационного контроля: у рабочих с лопатами и полиции нет никаких средств защиты от радиоактивной пыли, которая может быть под грунтом в любом месте, — цитирует «Ъ» побывавшего на месте событий муниципального депутата Сергея Власова. — Приехали сотрудники «Радона», поверхностно пробежались по территории склона. Мы показали сотрудникам, где раньше фиксировались превышения. Датчик одного из них на месте работ показал 0,6 мкЗв/ч, через какое-то время наши датчики начали показывать 0,9 мкЗв/ч».

Юго-Восточная хорда — одна из четырех бессветофорных транзитных магистралей, которые власти Москвы строят с 2010 года. Она должна пройти по склону реки около Московского завода полиметаллов, где находится могильник урана и тория.





