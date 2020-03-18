Изоляция и здоровье

Помимо неудобств, связанных с работой из дома и отсутствия возможности сходить в бары, рестораны или кинотеатры, эксперты говорят о влиянии социальной изоляции на физическое и психическое здоровье. В долгосрочной перспективе «социальная рецессия» (по аналогии с экономической рецессией, вызванной COVID-19) увеличивает риск преждевременной смерти.

«У людей, которые имеют больше социальных связей, реже проявляются воспалительные процессы, и наоборот, люди, которые более изолированы и одиноки, демонстрируют более выраженные хронические воспаления, которые могут быть связаны с множеством хронических заболеваний, — говорит профессор психологии и неврологии университета им. Бригама Янга Джулианна Холт-Лунстад. — У нас также есть доказательства того, что этот процесс связан с сердечно-сосудистой функцией: кровяным давлением, частотой сердечных сокращений, циркуляцией гормонов стресса. Это связано даже с клеточным старением».

В США бары и рестораны были закрыты как минимум в 11 штатах, включая Калифорнию, Иллинойс и Нью-Йорк, а более 30 штатов закрыли школы. Части жителей Северной Калифорнии 16 марта было предписано оставаться дома, что стало одной из самых строгих мер против распространения коронавируса в США. Франция запретила людям совершать поездки, кроме как в супермаркеты, аптеки и на свои рабочие места (если работа на дому невозможна). В Германии закрыты все места отправления культа, игровые площадки и магазины, не связанные с первоочередными нуждами. В России также отменяются массовые мероприятия, школы закрываются на карантин, вузы переходят на дистанционное обучение.

Исследования Холт-Лунстад представляют собой мрачный взгляд на то, к чему может привести социальная изоляция, если она растянется на несколько лет. Профессор изучила данные со всего мира, чтобы узнать, как влияет на людей одинокое проживание, одиночество и социальная изоляция. По словам Холт-Лунстад, одиночество увеличивает вероятность ранней смерти на 26%, социальная изоляция на 29%, а проживание одному — на 32%. При этом нет какой-то одной причины для смерти. Риск растет для самых разных болезней, включая болезни сердца, рак, инсульт, почечную недостаточность и другие.

Период в несколько недель в изоляции не должен приводить к серьезным проблемам. Однако влияние на здоровье все-таки будет оказано.

«У нас есть доказательства того, что периоды даже короткой изоляции могут оказывать непосредственное влияние на нашу физиологию. Например, если ваше кровяное давление резко повысится, это будет совсем другой эффект, нежели если у вас хронически повышенное давление. Для тех, у кого есть способствующие проблемам условия, эти скачки могут спровоцировать какое-то обострение», — считает Холт-Лунстад. По ее словам, для большинства из нас долгосрочных последствий быть не должно.

Одна из причин, по которой люди могут страдать в социальной изоляции, заключается в отсутствии личных отношений, которые помогают справиться со стрессом.

«Например: реакция вашего тела на постоянную неопределенность того, что происходит сейчас в мире, может отличаться. Вы справляетесь с этим в зависимости от того, какие у вас есть ресурсы. И это во многом может зависеть от того, чувствуете ли вы, что в вашей жизни есть другие люди, на которых можно положиться, с которыми вы можете пройти через это вместе», — поясняет Холт-Лунстад.

Врач и исследователь в Weill Cornell Medicine Дхрув Хуллар рассказывает, что короткие периоды изоляции могут вызвать беспокойство или депрессию «в течение нескольких дней».

«Мы превратились в социальных существ. Всю историю человечества люди находились в семейных структурах, в группах, мы развились в том, чтобы как-то полагаться на это взаимодействие с другими людьми, — поясняет Хуллар. — Поэтому, когда у нас этого нет, появляется огромная пустота в том, как мы себя ощущаем».

Хуллар, который подчеркнул необходимость запрета общественных собраний, напомнил, что у людей есть масса возможностей оставаться на связи: обмен текстовыми сообщениями, видеозвонки или даже телефон могут помочь избежать чувства изоляции или одиночества.

«Технологии — не идеальная замена, — говорит врач. — Но я думаю, что вы можете пройти часть пути, взаимодействуя с другими в цифровом формате. Я думаю, что чем богаче формат, тем лучше — поэтому телефонный звонок лучше текстового сообщения, а видеоконференция, вероятно, лучше телефонного звонка».

Пожилые люди, которые больше подвержены риску COVID-19, могут быть менее технологически подкованы. Возможно, они не смогут проводить видеоконференции или даже отправлять текстовые сообщения. Хуллар сказал, что важно заверить их, что помощь под рукой. «Давайте обратим внимание на людей, которые наиболее уязвимы, — отмечает он. — Убедитесь, что у них все в порядке, а они понимают, что есть люди, которые все еще присматривают за ними, с которыми они связаны».