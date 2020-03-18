Из Швеции Любовь Корева о важности самоорганизации

Пост добра.

Хочу рассказать кое-что моим русским друзьям. Дорогие! Мы в Швеции немного, на несколько дней, опережаем вас по развитию событий с коронавирусом. Меня сейчас поражает, как удивительно самоорганизовывается шведское общество в этот непростой период. В Швеции на сегодняшний день не введен тотальный карантин, и можно выходить на улицу, всё работает. Кто может себе позволить, работает из дома и держит дома детей, кто болен, должен сидеть дома в карантине, а группам риска было сказано избегать всех социальных контактов.

У нас, как и у вас, и как в нескольких странах до нас, раскупили пасту, туалетную бумагу, подгузники и детское питание. Как и во всех других странах, на сегодняшний день всё это уже снова почти везде появилась:) Здесь это событие подверглось большому шеймингу, много говорили только о том, что людям из группы риска нечего будет купить. И это действительно происходило — я читала посты моих соседей, у которых не было смеси кормить детей. К счастью, у них были их соседи. И тут я перехожу к сути поста.

Шведы мгновенно самоорганизовались и создали во многих локальных коммьюнити, городках или районах большого города группы помощи людям из группы риска. Во многих лифтах сейчас висит бумага, гласящая: «Дорогие соседи! Если вам необходимо изолироваться и вам нужно доставить продукты, или погулять с собакой, или какая-нибудь ещё помощь, позвоните по номеру...» Люди покупают продукты в перчатках, доставляют продукты, ставят их под дверь и уходят, помогают выкинуть мусор, относят посылки на почту...

Дальше–больше. Несмотря на то, что на данный момент экономика ещё только начинает страдать от последствий вируса, шведы уже думают наперед. Многие из них поддерживают локальные магазинчики и рестораны у дома. В моем районе был призыв поддерживать булочную, и сегодня в 14 часов у них уже раскупили все сегодняшние товары. ☺️

Соседи сдают вещи в химчистку на углу. Я сама теперь собираюсь отнести туда наконец свое свадебное платье, которое я так и не удосужилась почистить за несколько лет.

Некоторые соседи даже собираются снимать иногда номер в недавно открывшемся отеле неподалеку, чтобы помочь ему удержаться на плаву в такой час.

Они берут еду на вынос из маленьких ресторанчиков.

Они обсуждают, что когда мы победим коронавирус, то стоит остаться проводить отпуск в Швеции, есть шведскую еду и покупать шведские продукты, чтобы скорее помочь экономике восстановиться.

Несколько продуктовых магазинов сегодня стали открываться на час раньше только для людей из группы риска. В первом магазине управляющий придумал это, и все работники решили, что отличная идея, после чего другие магазины тоже стали присоединяться.

Фирма такси предлагает бесплатно возить в магазин тех, кто не может доехать туда сам.

Гимназии и университеты с завтрашнего дня переведены на дистанционное обучение, и люди предлагают свою помощь по урокам.

Наконец, каждый день в 20:00 шведы выходят на свои балконы и хлопают в знак благодарности медицинскому персоналу.

В самом начале этой борьбы, на этапе пустых полок, особенно важно оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Может быть, кто-то из моих друзей вдохновится одной из шведских идей и, например, спросит у соседей, не нужна ли им помощь.

Репост приветствуется.

Доброта и сплочённость спасут мир.

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