Иван Бакаидов: #амывсегдадома

Я не пошел сегодня на тренировку, в школе ввели карантин. Я заварил себе чаёк, сел за свои обычные дела, вычитывать, читать, писать. Я не ощутил какого-то стресса, ничего меня в этом не удивило. И тут я задумался, насколько привычно людям с инвалидностью и их семьям жить в состоянии «карантина».

Большинство моих друзей с ОВЗ тоже всегда сидит дома из-за недоступной среды. У родителей этих людей тоже дети всегда дома (хотя детю может быть и двадцать, и сорок лет). В целом мир может ощутить себя в условиях инвалидности.

И я бы хотел призвать людей сейчас сочувствовать тем людям, которые из-за своих физических ограничений не могут выходить из дома. Я бы хотел, чтобы вы зафиксировали сервисы, которые становятся сейчас самыми востребованными (вроде доставки еды или бесплатного веб-кинотеатра) для людей с инвалидностью. Ведь #амывсегдадома.

Также я хочу призвать людей с инвалидностью ставить свои лайфхаки и истории про жизнь в четырех стенах под этим хештегом. Сейчас именно тот момент, когда мы сможем донести людям наше положение.

Эту акцию мы придумали вместе с Политехническим музеем Москвы и советом по доступности при музее, в который я вхожу. Я бы хотел, чтоб ее поддержало как можно больше людей, так как она поможет использовать информационный шум во благо. Если вы человек с инвалидностью и сталкивались с изоляцией из-за недоступной среды и сервисов, поделитесь вашими историями под хештегом #амывсегдадома. Будет здорово, если вы расскажете о том, какие лайфхаки вы приобрели в рамках таких изоляций — это может быть сейчас полезно в том числе для людей без инвалидности.

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