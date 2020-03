«Ведомости» меняют владельца

О продаже 100% акций АО «БНМ», которое издает газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review, договорились Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур. Покупателями стали издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович, сообщают «Ведомости».

Кудрявцев и его партнеры продают все связанные с БНМ активы и долговые обязательства. Финансовые детали сделки не раскрываются, но она должна быть закрыта в течение одного-двух месяцев.

«Ведомости» издаются с 1999 года. До 2015 года ими на паритетных правах владели российско-финский издательский дом Sanoma, британская FT Group (издатель Financial Times) и американская Dow Jones & Co (издатель The Wall Street Journal). После того как в России был принят закон об ограничении иностранцев в СМИ, партнеры продали актив Кудряцеву, Воронову и Помпадуру. Константин Зятьков последние 11 лет работает гендиректором холдинга «Версия» и главным редактором еженедельной газеты «Наша версия» и одноименного сайта.

Зятьков и Голубович покупают «Ведомости» как частные лица, газета не станет частью холдинга «Версия».

Голубович работал в структурах Михаила Ходорковского, но ушел из ЮКОСа из-за конфликта с Леонидом Невзлиным. На слушаниях по делу ЮКОСа в 2010 году выступал свидетелем обвинения.

Оба покупателя заявили, что не намерены менять редакционную политику «Ведомостей».