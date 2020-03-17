Китайская интернет-полиция перешла к офлайн репрессиям

Пытаясь изменить отношение к своей первоначально нерешительной реакции в борьбе с коронавирусом, власти Китая прибегают к помощи интернет-полиции, которая осуществляет наказание в реальном мире за правонарушения, совершаемые онлайн. С ее помощью Коммунистическая партия пытается получить больший контроль над мыслями, словами и даже воспоминаниями 800 млн китайских пользователей интернета. Полицейские неожиданно стучатся в дверь онлайн-критиков и увозят на многочасовые допросы, заставляют отречься от политически неприемлемых высказываний и подписать обещание лояльности. Это происходит, даже если комментарий был сделан в конфиденциальном групповом чате.

Так, выпускник юридической школы Ли Юйчэнь из города Чэнду в начала февраля попал под внимание полиции за высказывание о цензуре. Его допрашивали с позднего вечера до полуночи, спрашивая, любит ли он свою страну. В итоге Ли Юйчэнь был вынужден подписать заявление, в котором отказывался от своих взглядов с обещанием лояльности партии.

Эта история напоминает случившееся с доктором из Уханя Ли Вэньляном, который пытался предупредить коллег о распространении таинственного вируса в чат-группе, а в итоге попал в участок полиции. Когда врач умер от коронавируса, в китайском интернете прокатились волны скорби и гнева. Но чтобы сдержать этот гнев, власти удвоили ту тактику, которая в первую очередь и спровоцировала ярость китайцев: использование интернет-полиции для подавления откровенных высказываний.

Об интернет-полиции, формально входящей в Бюро защиты кибербезопасности, известно не много. Однако некоторые правительственные заявления дают подсказки. Например, в 2016 году в провинции Гуанси с населением 50 млн человек было сказано о том, что в ней работают почти 1200 сотрудников интернет-полиции. Цель состояла в том, чтобы иметь одного сотрудника интернет-полиции на каждые 10 тыс. человек в регионе.

В первые годы существования китайских социальных сетей наказания для критиков редко были суровыми. Цензура тогда означала удаление постов и блокировку иностранных сайтов. Сейчас полиция активно преследует авторов запрещенных материалов. Друзья и родственники предупреждают друг друга о том, что не стоит говорить слишком открыто в групповых чатах.

Скорость интернет-полиции по поиску критиков является результатом вложения властями миллиардов долларов в новые технологии наблюдения.

«Одной из причин возмущения в интернете после смерти Ли Вэньляна было то, что люди знают, что он столкнулся с обычным опытом китайского человека, — говорит научный сотрудник Школы информации Калифорнийского университета в Беркли Сяо Цян. — Это не вина местной полиции. Ошибка Си Цзиньпина (лидера Китая. — NT) в том, что подобные вещи стали частью повседневной жизни».

Си Цзиньпин, после того как возглавил страну, быстро перешел к координации онлайн-надзора. Он создал новую организацию — Администрацию киберпространства Китая, для координации цензуры в интернете и подавления влиятельных лиц в социальных сетях, которые не придерживались линии партии. Появление интернет-полиции в 2015 году сигнализировало о стремлении Си поднять онлайн-подавление на еще более высокий уровень. В том же году местные полицейские участки создали учетные записи в социальных сетях для освещения арестов, связанных с цензурой в интернете. Вскоре интернет-полиция стала самым острым инструментом государства. До эпидемии коронавируса они были в центре внимания протестов в Гонконге.

45-летний финансовый работник Боле Ченг был вызван в участок полиции прошлой осенью. Он во время обсуждения ситуации в Гонконге, используя китайский каламбур, назвал Си Цзиньпина «маленьким злодеем». Через два дня двое офицеров были у его двери. В течение пяти часов допроса они сказали, что использовали поисковую машину с искусственным интеллектом, чтобы найти его. В ближайшие месяцы полицейские связались с ним еще дважды и даже похвастались, что их полномочия расширяются, и им были даны новые обязанности по национальной безопасности.

Ченг даже пытался обсудить Джорджа Оруэлла с молодым офицером полиции, который пытался дистанцировать свою работу от того, что описано в книге «1984». «Он пытался показать, что читает книги и не о Китае. И что Оруэлл говорил не о нас», — рассказывает Ченг. Финансовый работник сдался лишь тогда, когда полиция стала угрожать затруднить его сыну посещение школы. После этого он подписал заявление с обещанием воздержаться от обсуждения Гонконга и прекратить оскорблять лидера страны.

По словам Сяо Цян из Беркли, активность интернет-полиции только усилилась во время вспышки коронавируса, и правительственные отчеты подтверждают это. В первые недели года полиция в районе Гуанси провела расследование в отношении 385 человек за распространение слухов. В провинции Цинхай они привлекли 72, а в районе Нинся еще 66 человек.

По словам Ханна Йенг, которая руководит «кибер-кладбищем» — онлайн-группой, посвященной сохранению постов, в последние недели цензура стала настолько жесткой, что она боялась, что китайцы теряют способность вести хронику прошлого.

Кампания правительства преуспела. Китайский интернет наполнен похвалой усилиям правительства в борьбе с коронавирусом, а записи о ранних ошибках в основном исчезли. Этот успех создает свои собственные угрозы. Если местные или региональные чиновники хоронят проблемы, руководители страны могут пропустить заблаговременные предупреждения о крупных кризисах, как было с врачом из Уханя, отмечает NYT.

Майлз Чжан в начале января посетил Ухань с командировкой. И он был одним из немногих, готовых к вспышке — в очках и маске по настоянию жены, которая читала в интернете о репрессиях против доктора Ли, прежде чем эту новость подвергли цензуре. «Я действительно выделялся», — вспоминает Чжан. Меры предосторожности, возможно, спасли его от заражения коронавирусом, который тогда тихо распространялся по всему городу.