COVID-19: удар по карману и по сердцу

Второй раз менее чем за две недели ФРС США приняла решение о снижении базовых ставок. Центральный банк Австралии накачал дополнительную ликвидность в финансовую систему и обещал объявить в четверг дополнительные меры для помощи экономике страны на фоне распространения коронавируса. Центральный банк Южной Кореи снизил базовую процентную ставку до рекордно низкого уровня 0,75%. Центральный банк Новой Зеландии также понизил ставку. Банк Японии и четыре других центральных банка снизили цены на свои линии свопов, чтобы упростить предоставление средств финансовым учреждениям.

«Это не может помешать экономическому спаду от социального дистанцирования, — говорит глава отдела валютных стратегий Национального австралийского банка Рэй Аттрилл. — Для этого потребуются некоторые финансовые расходы и какая-то помощь от правительства, чтобы обеспечить финансирование небольших компаний».

В то же время основные фондовые рынки Европы на открытии торгов показали снижение более чем на 6%. А цены на нефть продолжили падение.

Китай заявил, что промышленное производство сократилось за первые месяцы 2020 года самыми быстрыми темпами за последние 30 лет.

Действия правительств по всему миру напоминают о шагах, которые предпринимались чуть более десяти лет назад для борьбы с распадом мировой финансовой системы, однако в данном случае ситуация более непредсказуемая.

«Проблема для инвесторов, которая все еще остается, заключается в том, что влияние вируса на экономику до сих пор неизвестно: будет ли это событие на один месяц или на один год, и насколько глубоким будет сокращение потребительских расходов, — считает партнер Cherry Lane Investments в Нью-Верноне Рик Меклер.

Лидеры стран G7 должны провести в понедельник видеоконференцию, чтобы обсудить совместные действия по борьбе с коронавирусом и его последствиями.

Авиакомпании во всем мире заявили, что будут более радикально сокращать свои расписания полетов, сокращать рабочие места и требовать правительственную помощь из-за глобальных ограничений на поездки. Страны вводят запреты на проведение массовых мероприятий и просят граждан самоизолироваться.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил в воскресенье, что ресторанам, барам и кафе придется продавать еду только на вынос или на условиях доставки. А ночные клубы, кинотеатры, театральные и концертные площадки должны быть закрыты.

«Эти места являются частью сердца и души нашего города, — сказал он. — Но наш город сталкивается с беспрецедентной угрозой, и мы должны ответить менталитетом военного времени». Аналогичные приказы издал и мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

«Самое худшее для нас еще впереди, — считает ведущий специалист по инфекционным заболеваниям в США Энтони Фаучи. — То, как мы ответим на этот вызов, определит, какой будет конечная точка».

На фото пустая улица в районе Манхэттена после вспышки коронавирусной болезни в Нью-Йорке, 15 марта 2020 года. REUTERS / Jeenah Moon