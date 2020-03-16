Главный довод обнуления

Иван Давыдов.

Будем честными сами с собой, это вообще полезно. Особых сомнений в том, что Владимир Путин останется так или иначе руководителем страны после 2024 года, не было ведь и раньше. А уж после январского Послания Федеральному собранию не осталось никаких. Все обсуждения и до (причем года этак с 2016-го) и после Послания касались только того, какую именно схему выберет бессменный президент России, чтобы из бессменного президента превратиться в вечного правителя.

Путин выбрал самую примитивную схему из возможных. Благодаря поправке Валентины Терешковой, у него теперь достаточно времени на раскачку: четыре года до окончания текущего срока плюс два новых срока по шесть лет. А что там будет в 2936-м — никакой Нострадамус предсказать не возьмется. Шестнадцать лет — это и есть, в некотором смысле, вечность.

Спорить о будущем больше незачем, потому что никакого будущего у родины нет, одно только настоящее цвета цемента. Спорить интересно только о прошлом, причем о совсем недавнем. Почему именно этот вариант выбран? Теперь ведь даже многие лоялисты чувствуют себя обманутыми: они-то верили, что государство играет с ними в более сложную игру, предусматривающую возможности хоть для какого-то развития. Была ли вся — длящаяся, кстати, — суета вокруг поправок банальной операцией прикрытия для лобового, таранного решения? Или все-таки решение это — спонтанное? Если так, то какие причинами оно обусловлено? Давайте попробуем разобраться с тем, что у нас есть для ответов.

Рискованный маневр

«Нам, старшему поколению, хотелось бы, чтобы в этой статье продолжительность трудовой деятельности по руководству страной президента не ограничивалась конкретными сроками. Чтобы наш народ потом решал, продлить работу президента или освободить его, поблагодарив за сделанное». Это не речь Терешковой в Думе 10 марта (хотя, конечно, похоже). Это 18 января, Путин в Петербурге встречается с ветеранами, и один из участников встречи просит президента не уходить. Путин благодарит — «буду считать, что это оценка моей работы» — и отказывается, пускаясь в рассуждения о негативном советском опыте и важности сменяемости власти. К теме сменяемости власти и позже обращался он, как минимум, еще один раз, явно собой любуясь: придумано все ловко, уходить никуда не придется, но и в президентах оставаться тоже, а вариантов остаться у руля — даже больше одного.

У русской политики короткая память, но даже и этой короткой памяти хватит, чтобы настолько явное вранье заметить. Вероятнее всего, президент ветеранов не обманывал. Совсем еще недавно он не собирался на выборы-2024

Нет, конечно, президента на лжи ловили не раз и не два, но дистанция во времени имеет значение: одно дело, если между утверждением, к примеру, о том, что пенсионный возраст в России повышаться не будет, и повышением пенсионного возраста — несколько лет. Другое — если между отказом от вечного президентства и согласием на вечное президентство несколько недель.

У русской политики короткая память, но даже и этой короткой памяти хватит, чтобы настолько явное вранье заметить. Вероятнее всего, президент ветеранов не обманывал. Совсем еще недавно он не собирался на выборы-2024.

В конце концов, нынешняя стратегическая победа создает в тактическом плане больше рисков, чем выгод: даже самые верные сторонники президента выглядят растерянными. Они привыкли уже рассуждать и о том, что Путин за власть не цепляется, и о том, что президент наш — единственный настоящий либерал, работающий на демократизацию страны (!). Честное слово, от человека очень высокопоставленного сам я лично слышал именно такую трактовку конституционной реформы, и высокопоставленный человек не шутил.

Примитивность выбранного решения демонстрирует, насколько слаб нынче интеллектуальный потенциал Кремля, и слабость эту чувствуют не только искушенные политологи. Опять же, запрос на перемены фиксировали даже провластные социологические конторы, теперь ответ на этот запрос получен вполне однозначный — все будет, как при дедушке, да и сам дедушка никуда не денется.

Разумеется, лоялисты переобуются в затяжном прыжке, а многие уже переобулись, социологи опубликуют правильные отчеты, — ВЦИОМ уже сообщил, что после принятия терешковской поправки число желающих проголосовать за новую Конституцию 22 апреля резко выросло, — и все-таки теряет Путин в результате своего стремительного маневра больше, чем приобретает.

Теряет он остатки доверия. Даже сторонники, кроме тех, разве что, кого любовь к вождю совсем уж ослепила, понимают — слово свое президент не держит и обмануть может в любой момент. А в кризисной ситуации доверие — главный капитал.

Вот, главное слово произнесено. Это слово «кризис». Рубль, нефть, Эрдоган, и даже упомянутый в Конституции Бог, который так не вовремя наслал на людей коронавирус, — все разом подвели президента, которого когда-то называли «фартовым». Победа в Сирии, одержанная раз этак шесть, становится вдруг проблематичной.

Все-таки теряет Путин в результате своего стремительного маневра больше, чем приобретает. Теряет он остатки доверия. Даже сторонники понимают — слово свое президент не держит и обмануть может в любой момент. А в кризисной ситуации доверие — главный капитал

С деньгами намечаются серьезные проблемы. Недодиктатор лучше прочих понимает, что его недодиктатура с «оптимизированной» медициной китайский сценарий борьбы с эпидемией реализовать не сможет, и лучше не задумываться о том, что здесь будет, если вирус расшалится всерьез (впрочем, нет ведь оснований доверять официальным отчетом про «ситуацию под контролем», и Путин это знает не хуже, чем обыватель, мониторящий соцсети).

Но, как ни странно, это все — скорее, второстепенные причины. Главная в том, что национальный лидер, похоже, не доверяет больше никому. Ни системе, которую сам же и строил, ни ближайшему окружению, ни населению. Слишком уж часто подводит в последнее время некогда верное население. Протесты затевает, на пенсионную реформу обижается, поправки не хочет в едином порыве поддерживать (именно об этом до эпохального думского заседания 10 марта сообщали даже ФОМ и ВЦИОМ).

Вот он и разыгрывает себя, как последнюю карту. Предлагает населению себя — потому что больше нечего предложить. Себя и горячие завтраки в школах, но ведь уже выяснилось, что горячими завтраками школьников удастся обеспечить не скоро и не везде. У Путина только Путин и остается.

Путин переучреждает государство на основе старой французской максимы. Теперь, буквально, государство — это он, а государственным жителям предлагается проголосовать за признание этого факта

И он идет в атаку, на таран, пытается еще раз «сплотить нацию вокруг национального лидера». Переучреждает государство на основе старой французской максимы. Теперь, буквально, государство — это он, а государственным жителям предлагается проголосовать за признание этого факта.

Инсайдеры из Думы и администрации президента единодушны — он спешил, спектакль с Терешковой в главной роли готовился стремительно и тайно, едва ли не накануне, мало кто был в курсе. Что ж, в это можно поверить. И это — доказательство краха путинской системы. Чего эта система стоит, если даже сам Путин в нее не верит?

Тем важнее теперь для него «добровольное народное голосование». Тем большей массовости нужно добиваться, тем больше людей сгонять на участки, игнорируя очевидные риски, связанные с эпидемией. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила уже, что коронавирус голосованию не помеха. В отчаянной попытке спастись государство, воплотившееся в одного человека, бросает подданных на амбразуру. Раньше было пушечное мясо — теперь будет конституционное.

Зря что ли в Конституции закрепили косноязычные тезисы, свидетельствующие, как говорят, о «консервативном развороте» и повышенном внимании к «традиционным ценностям»? Не щадить человеческих жизней ради государственных нужд — самая что ни на есть традиционная из здешних ценностей.

Фото: вести217.рф