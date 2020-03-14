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#Протест

У здания Лубянки в Москве полиция задерживает протестующих

14.03.2020

В Москве полиция начала задержания участников одиночных пикетов против политических репрессий, которые вышли к зданию ФСБ на Лубянке

UPD: Задержанных уже минимум 35, но их количество может быть больше.

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«ОВД-Инфо» сообщает о минимум о 25 задержанных. Среди них Лев Пономарев, Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев.

Также задержали несовершеннолетнего, который вел видеозапись акции. Ему повредили оборудование. У подростка в автозаке случился приступ астмы. Медицинскую помощь ему не оказли.

Задержанные и очевидцы сообщают, что сотрудники ОМОНа работают в масках, ведут себя грубо, избивают участников пикетной очереди.

«МБХ медиа» передает, что в акции принимают участие около 100 человек. Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать митинг и шествие против политических репрессий в центре города, предложив организаторам перенести акцию в Люблино. Организаторы не согласились на эту площадку и предложили встать в «живую цепь» возле здания ФСБ.


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