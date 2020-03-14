У здания Лубянки в Москве полиция задерживает протестующих

UPD: Задержанных уже минимум 35, но их количество может быть больше.

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У здания ФСБ на Лубянке винтят участников серии одиночных пикетов против политических репрессий.



Были задержаны наш пресс-секретарь Егор Илюшкин @ugarneyshiy и член нашего движения Булат Халлиулин. pic.twitter.com/rwTYxiMAIt — Гражданское Общество (@civ_soc) March 14, 2020

«ОВД-Инфо» сообщает о минимум о 25 задержанных. Среди них Лев Пономарев, Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев.

Также задержали несовершеннолетнего, который вел видеозапись акции. Ему повредили оборудование. У подростка в автозаке случился приступ астмы. Медицинскую помощь ему не оказли.

Задержанные и очевидцы сообщают, что сотрудники ОМОНа работают в масках, ведут себя грубо, избивают участников пикетной очереди.

На акции против политических репрессий возле Лубянки начались задержания



Видео: телеграм-канал «Свободу России» https://t.co/OCStkRJANJ pic.twitter.com/cqc4rVKmdY — Медиазона (@mediazzzona) March 14, 2020

«МБХ медиа» передает, что в акции принимают участие около 100 человек. Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать митинг и шествие против политических репрессий в центре города, предложив организаторам перенести акцию в Люблино. Организаторы не согласились на эту площадку и предложили встать в «живую цепь» возле здания ФСБ.