Фондовые рынки идут на поправку

По данным Associated Press, в пятницу росли европейские индексы. Во Франции CAC 40 поднялся на 5,1%, немецкий DAX на 4,2%, британский FTSE вырос на 4,9%. Зато в Японии падение составило на 6,1%. В Тайланде на открытии торгов биржа показала падение почти на 10%, но после приостановки разница с предыдущим днем составила лишь 1,3%. В Индии также после утреннего падения индекс смог прибавить 3,3% на дневных торгах.

Рынки США выглядели настроенными на более сильный старт: для Dow Jones прогнозируется рост на 4,9%, для S&P 500 — на 5,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 подскочил на 4,4% после того, как руководители штатов и территорий договорились о повышении расходов для противодействия последствиям коронавируса.

В тоже время пекинский индекс Shanghai Composite упал на 1,2%, а гонконгский Hang Seng потерял 1,1%.

Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже ускорил рост до 9,1%. Индекс Мосбиржи увеличился на 5,7% по данным Finanz. При этом рубль подорожал (+3,6%) впервые за шесть дней и стал лидером роста среди валют развивающихся стран, отмечает издание со ссылкой на Bloomberg.

Страны продолжают принимать меры для улучшения экономической ситуации. По данным Reuters Европейский союз инвестирует €37 млрд в рамках пакета мер по защите экономики блока от воздействия коронавируса. А Центральный банк Китая сократил резервы банков в пятницу уже во второй раз в этом году. На этот раз для помощи экономике, пострадавшей от коронавируса пойдет $79 млрд.

Руперт Томпсон, руководитель отдела исследований в управлении активами Kingswood, говоря о ситуации на фондовых рынках, заявил, что «ключевой вопрос сейчас не в том, будет ли у нас кратковременная рецессия в первом и втором квартале, а в том, продлится ли рецессия во второй половине года».