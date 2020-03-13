Сергей Медведев: Коронавирус обнуляет все

Удивительно, как коронавирус отчищает зерна от плевел. С жизни, подобно шелухе, слетает все, что казалось важным и едва ли не главным — поездки, конференции, выступления, стажировки, летние школы, спортивные сборы, марафоны, гонки — и вся сложная экономика и логистика, которая это обеспечивала: авиабилеты, визы, бронирования, прокатные авто, отпуска. Оказывается, все это может в одночасье обнулиться, рассеяться, как туман, и твоя связь с глобальным миром, которая казалась такой важной частью твоей идентичности, это не более чем фикция.

А из этого тумана проступает остов «голой жизни» — те по-настоящему значимые вещи, которые связывают тебя с твоим физическим существованием: дом, семья, здоровье близких, периметр безопасности. Происходит стремительный распад глобальной, трансграничной и вообще социальной связности и редукция до базовых задач выживания, и оказывается, что этот путь очень прост и проходится за день-два.

Можно до бесконечности утешать себя мантрами «это лишь сезонная ОРВИ», «смертность в пределах погрешности», «молодые не болеют», «я не поддаюсь панике» — но дело в том, что даже если это 100% паника и хайп (что не так), то они реальны в своих последствиях, и это лавина, которую уже не остановить. И думаю, что последствия это пандемии (вирусной или информационной, тут уж все равно) будут долгими и структурными. Рушатся сети глобализации и человеческие контакты, трансграничные обмены — и, напротив, растет роль правительств, органов безопасности, карантинов и полувоенного положения. На глазах возвращаются границы, фактически упраздняется шенген. Все это очень хорошо вписывается в консервативный, контрмодернизационный тренд мировой политики последнего десятилетия, направленный на ре-национализацию, физическую безопасность, почвенные ценности и подрыв международных институтов: вслед за Трампом и Брекзитом пришел коронавирус.

Отдельная тема — оглушительный успех авторитарной китайской модели в деле сдерживания вируса. (То, что вполне демократическая Южная Корея показывает сопоставимые успехи, впечатляет куда меньше — впрочем, у них и штамм более безобидный). У всех перед глазами эффективные карантины, цепи заградотрядов, роботы, распыляющие дезинфекцию, и госпиталь, построенный за две недели. Очевидно, что пандемия — это удар по демократии и сильная поддержка авторитаризму и национализму. В России коронавирус, как представляется, спровоцировал мало кем предсказанный ход Путина по обнулению президентских сроков вкупе с запретами на проведение массовых мероприятий. И в целом надежды диванной российской оппозиции, что «черный лебедь» вируса каким-то чудесным образом ослабит режим, совершенно беспочвенны — вирус создает ситуацию чрезвычайного положения в стране и кризиса международных институтов, чего Кремль и добивается своей гибридной политикой и в чем чувствует себя как рыба в воде. Коронавирус дает неожиданный аргумент в пользу продления власти Путина — коней на переправе не меняют.

И даже когда пик эпидемии, надеюсь, спадет — завоевания авторитаризма и национализма останутся, и мировая экономика (вероятно, сползшая в рецессию) и международные институты еще очень нескоро вернутся к прежним уровням доверия, открытости и связности. И структуры карантина, и новые полномочия органов безопасности и санитарного контроля тоже останутся при них — потому что, как предупреждают многие, мы лишь вступаем в эпоху пандемий, вызванную глобальным потеплением, техногенным воздействием человека на природу (или биологической войной — подчеркните то, во что вы верите), и следующий коронавирус может быть не за горами.

На фоне всего этого удивляет олимпийское спокойствие российских властей (про пофигизм населения я уже молчу — это национальная черта: городить теории заговоров про то, кто запустил вирус, и с умудренным видом рассуждать о паникерах и провокаторах). Впрочем, это те же самые люди, которые провалили сочинскую Олимпиаду и фактически выкинули Россию из олимпийского движения... Хотя кто теперь об этом помнит, да и Олимпиаду вкупе с чемпионатом Европы по футболу отменяют — коронавирус обнуляет все.

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