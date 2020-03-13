Состояние 20 богатейших людей мира за день упало на $78 млрд

Совокупное состояние 20 богатейших людей мира за четверг уменьшилось на $78 млрд. Этот день стал худшим на фондовых рынках США и Европы за 30 лет из-за панического бегства инвесторов из активов.

Как пишет Forbes, сильнее всего уменьшился капитал самого богатого человека мира — Джеффа Безоса. Но он остался единственным миллиардером с более чем $100 млрд, после того как состояние Билла Гейтса в четверг упало ниже этой отметки. В число главных пострадавших, по данным Forbes Real-Time, вошли:

· Основатель и глава Amazon Джефф Безос: минус $8 млрд, состояние — $104,4 млрд;

· Владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно: минус $7,7 млрд, состояние — $82,5 млрд;

· Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг: минус $5,7 млрд, состояние — $57,4 млрд;

· Основатель Oracle Ларри Элисон: минус $5,6 млрд, состояние — $51,7 млрд;

· Сооснователь Microsoft Билл Гейтс: минус $5,3 млрд, состояние — $99,2 млрд;

· Инвестор Уоррен Баффет: минус $5,2 млрд, состояние — $71,5 млрд;

· Владелец Zara и Massimo Амансио Ортега: минус $5,2 млрд, состояние — $58,1 млрд;

· Экс-глава Microsoft Стив Балмер: минус $4,3 млрд, состояние — $52,3 млрд;

· Cооснователь Google Ларри Пейдж: минус $4 млрд, состояние — $51,7 млрд;

· Cооснователь Google Сергей Брин: минус $3,8 млрд, состояние — $49,8 млрд.

Потери российских бизнесменов за один день составили $15,5 млрд, подсчитал Bloomberg. Среди 24 миллиардеров из России, включенных агентством в список 500 богатейших бизнесменов мира, сильнее всего пострадал совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, потерявший $1,9 млрд, передает РБК. На фоне падения стоимости акций компании более чем на 8% его состояние сократилось до $14,4 млрд. Второй крупный акционер ЛУКОЙЛа Леонид Федун, как следует из данных Bloomberg, потерял за день $812 млн. Богатейший из бизнесменов России Владимир Потанин за сутки потерял $1,71 млрд — осталось $24,6 млрд. Акции подконтрольного Потанину «Норникеля» подешевели 12 марта на 8,59%.



Больше $1 млрд также потеряли совладелец и глава правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон ($1,65 млрд); его партнер Геннадий Тимченко ($1,49 млрд); мажоритарный акционер НЛМК Владимир Лисин ($1,05 млрд).



12 марта произошло крупнейшее после «черного понедельника» 1987 года падение индекса Dow Jones и обрушение мировых рынков. На закрытии торгов 12 марта индекс Dow Jones Industrial Average упал на 10%. Индекс S&P 500 потерял 9,5%, Nasdaq Composite — 9,4%. В Европе индекс Британской фондовой биржи FTSE 100 пережил свой худший день за последние 30 лет, сократившись на 10,87%.

Обрушение индексов и обвал мировых рынков произошел после того, как вечером 11 марта президент США Дональд Трамп объявил о введении запрета на авиаперелеты в США из 26 стран Европы с целью остановить распространение коронавирусной инфекции.