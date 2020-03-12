Как коронавирус меняет мировой протест

До 2020 года казалось, что гражданское неповиновение и подавление протестов со стороны правительств будут доминировать на международной арене. Глобальные беспорядки в 2019 году охватили три континента, и хотя были вызваны местными проблемами, отражали общемировое разочарование по поводу растущего неравенства, коррумпированности элит и невыполненных обещаний. Демонстранты из Гонконга, Бейрута и Барселоны вдохновляли людей на протесты во всем мире, даже когда их избивали или убивали.

Однако в большинстве стран протесты прекратились еще до вспышки коронавируса из-за отставок или наступившей апатии. Ряду правительств распространение коронавируса дало средства для дальнейшего подавления демонстраций, но они не во всех случаях оказались эффективными. Некоторые активисты продолжают протестовать, считая, что пожертвовали слишком многим, чтобы теперь сдаться.

Маски, которые стали одним из фирменных знаков протестующих в Гонконге, теперь распространены по всему миру — их носят люди в Китае и Иране, Италии и Америке, стремясь защититься от коронавируса. В Гонконге больше нет многотысячных акций. Но небольшие группы демонстрантов продолжают выступления. И действия правительства по борьбе со вспышкой болезни (например, отказ закрыть границу с материковым Китаем) могут добавиться к длинному списку жалоб протестующих.

В Чили протесты, которые привлекли сотни тысяч людей, требующих социальных реформ, к концу прошлого года затухли. Но сторонники жесткой линии все еще выходят в масках, чтобы яростно сражаться с полицией. Они называют себя «первой линией защиты» для других протестующих от репрессий силовиков.

В Индии страх перед вирусом почти не повлиял на сидячую женскую забастовку в Нью-Дели, которая длится уже 85 дней. Сотни женщин по очереди поддерживают протест круглосуточно. Демонстранты требуют отмены закона о гражданстве, который ускоряет натурализацию религиозных меньшинств из нескольких соседних стран, но не мусульман. После того как власти из-за коронавируса закрыли все начальные школы в столице, количество женщин и детей, участвующих в забастовке, только возросло. Их лица скрывают маски, как мера предосторожности перед вирусом.

В Мексике тысячи женщин выразили свой протест против мачизма на этой неделе, оставаясь дома, вместо того чтобы выйти на работу.

Активистка Грета Тунберг, которая стала идеологом климатических протестов, призвала к цифровым протестам, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Лагеря протеста в центральном Бейруте и Багдаде подавлены. Если в какое-то время казалось, что люди могут добиться перемен, после вспышки коронавируса все изменилось. Подавление служб безопасности, споры между протестующими, экономическое истощение и стремление к нормальной жизни значительно сократили митинги в последние недели. А иракское и ливанское правительства призвали граждан избегать больших собраний, хотя еще не запретили их полностью.

«Чего же ты ждешь? Не бойтесь коронавируса, вы все равно умираете от воздуха, которым дышите! — кричит женщина в Бейруте, маршируя вместе с небольшой группой протестующих, намекая на чрезмерное загрязнение Ливана и проблемы с утилизацией отходов. — Лучше умереть протестующим».

В Багдаде на площади Тахрир протестующие проводят стерилизацию, чтобы их сторонники не боялись вируса. Они также устраивали шествие в масках и защитных костюмах. «Демонстрации могут сделать вас больными, но они не убьют вас, — говорит один из добровольцев-фельдшеров в лагере протестующих. — Мы потеряли не менее 700 убитыми и более 25 тыс. ранеными. Как все это может закончиться без выполнения их требований?»