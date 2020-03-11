Объявлена пандемия COVID-19

Ситуация с коронавирусной инфекцией «может быть охарактеризована как пандемия», сообщил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, говорится в Twitter организации.

«Пандемия — это не то слово, которое можно использовать легкомысленно или небрежно. Это слово, которое при неправильном использовании может вызвать необоснованный страх или неоправданное признание того, что борьба окончена, что приводит к ненужным страданиям и смерти», — отметил Гебрейесус.

На 11 марта в 114 странах мира зафиксировано 118 тысяч заражений новым коронавирусом. В России число зарегистрированных случаев заболевания увеличилось за сутки на 8 до 28, сообщили в оперативном штабе, передает ТАСС.