Путин за и против

«Сменяемость власти нужна для динамики развития страны. А мы-то с вами принимаем поправки в Конституцию не на год, не на два и не на десять, а хотя бы на 30 или 50. И общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти им обеспечена», — заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме и комментируя предложения об обнулении его сроков правления.

При этом он отметил, что считает допустимым внесение в Конституцию поправки, которая позволила бы ему вновь участвовать в выборах главы государства: «В принципе это вариант был бы возможен, но при одном условии: если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить Конституции. Мы же принимаем не новую Конституцию, а вносим в нее значимые поправки».

Ранее сегодня Валентина Терешкова предложила добавить в Конституцию то, что правило о не более чем двух президентских сроках «не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента РФ» после вступления изменений в Основном законе в силу. Число предыдущих президентских сроков значения иметь не будет.

«Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть, — пояснила Терешкова. — Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции, или, если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией».

В результате Госдума поддержала поправку, которая позволит Путину переизбираться после внесения изменений в Конституцию. «За» — 380 депутатов, «против» — 43, один воздержался.

Поправка, которая позволит Путину участвовать в выборах 2024 года, является очень своевременной, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мне кажется, что внесенное Валентиной Владимировной Терешковой предложение сейчас всех успокоит, оно поставит все точки над i, ведь огромная страна с ядерным потенциалом, серьезнейший международный игрок в мире. И обсуждение, а кто будет преемником, что будет с безопасностью страны и так далее, все-таки тревожные процессы. «Высказанное Валентиной Владимировной Терешковой мнение о том, чтобы дать возможность президенту РФ избираться в 2024 году на пост президента, мне кажется, оно очень своевременно», — сказала она.

«Риски, связанные с проведением парламентских выборов в 2020 году были сочтены слишком высокими. Зато президент получает возможность переизбираться на очередной срок. Все это не напоминает стройный, заранее заготовленный план, достойный Макиавелли — скорее, речь идет о ситуативном реагировании на вновь возникающие проблемы, когда окончательные решения принимаются в течение нескольких дней, а то и считанных часов, — считает политолог Алексей Макаркин. — В данном случае интересно, что стало главным — Эрдоган с балансированием на грани серьезного конфликта или нефть. Наверное, все-таки нефть с учетом остроты и долгосрочности проблемы. Кроме того, нефтяной вызов оказался последним по времени, возникшим непосредственно перед вторым чтением, что и могло окончательно склонить чашу весов в сторону обнуления».