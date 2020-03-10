Иностранные СМИ о кризисе на нефтяном рынке

В «Эль-Рияд» отмечают, что Саудовская Аравия должна максимально увеличить свою долю на рынке и усилиться в плане переговоров, чтобы это стало чувствительным для России. А ОПЕК должна осознавать важность конкуренции за сланцевую нефть в ближайшие годы, если не в ближайшие десятилетия.

«Некоторые в России считают, что Кремль стремится отомстить США как стране, которая наложила многочисленные санкции на российский энергетический сектор, отказавшись сократить добычу нефти, хотя удар Кремля по Вашингтону настолько серьезен, что страдают и он сам и другие производители нефти по всему миру», — пишет IRNA.

«Серьезность России в проведении этой политики можно увидеть в заявлении Министерства финансов страны, которое заверило россиян в том, что они не должны беспокоиться о девальвации рубля и снижении цен на нефть», — добавляет издание.

«Американские фирмы по добыче сланцевой нефти имеют гораздо более высокие производственные затраты, чем Саудовская Аравия, которая развязала ценовую войну на выходных», — говорится в статье на «Аль-Джазира». Там отмечается, что саудовский государственный нефтяной гигант Aramco имеет самые низкие производственные затраты в мире. А американским производителям приходится «сократить расходы и обуздать свою добычу».

«Сланцевым компаниям нужны цены как минимум в $40 за баррель, чтобы покрыть прямые расходы, — цитирует Reuters представителя Enverus Яна Нибера. — Если цены в США останутся на уровне $30 за баррель, это начинает выглядеть более смертоносным». Издание сообщает, что Diamondback Energy и Parsley Energy (два крупнейших сланцевых независимых производителя) заявили о сокращении объемов бурения.

«Учитывая, что глобальная рецессия становится все более вероятной, сырьевые компании, финансы которых уже рушатся из-за вспышки коронавируса, неожиданно оказались на еще более шаткой почве. В США дефолты энергетических компаний, вероятно, превысят пик 2016 года, и, по мнению Morgan Stanley, риск так называемых падших ангелов — или компаний, переходящих от инвестиционного уровня к мусорному — увеличился», — сообщает Bloomberg.

IRNA пишет про заявление министра энергетики Алжира после падения цен на нефть о том, что странам-производителям необходимо срочно принять решение, которое поможет сбалансировать мировой рынок в сложившейся ситуации. Алжир входит в ОПЕК+ и его представители присутствовали в прошедшую пятницу на встрече, на которой попытка договориться о сокращении нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса закончилась неудачей.

Министр нефти Ирана Бижан Намдар-Зангане заявил, что итоги пятничной встречи ОПЕК+ стали для него неожиданными, отмечает Иранское экономическое агентство.

«Я думаю, что члены ОПЕК должны полагаться на себя, как и в прошлом, а не принимать решения, которые должны быть приняты странами, не входящими в ОПЕК, — сказал Зангане, имея в виду решение России не снижать добычу нефти. — Я думаю, что ОПЕК необходимо понять свою роль на рынке. Это не означает, что нам не нужно сотрудничество и помощь других, особенно России, но если мы хотим продолжить жизнь ОПЕК, в знак солидарности с другими, нам нужно больше полагаться на эту организацию». Министр также отметил, что «лучше не говорить о ценах на нефть в будущем, потому что сейчас эта цифра не очень хорошая, и любое заявление может послать негативный сигнал рынку».

Ирак из-за падения цен на нефть оказался на грани кризиса, пишет IRNA. Глава парламентского финансового комитета Хайтам аль-Джубури заявил, что стана, вероятно, столкнется с экономическим банкротством в ближайшие год-два, так как МВФ призвал все мировые банки воздерживаться от кредитования страны из-за плохой экономической ситуации. По словам парламентария, опасность обвала мировых цен на нефть серьезна, и необходимо резко сократить расходы, чтобы противостоять воздействию этой угрозы на иракскую экономику. Дефицит бюджета страны составляет порядка 2 трлн иракских динаров (примерно $5 млрд).

По словам некоторых иранских экспертов, Ирак наиболее уязвим к падению мировых цен на нефть.

«За прошедшую неделю основные европейские фондовые рынки еще больше упали, и акции США часто подвергаются резкому падению. Показатели фондового рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе относительно сильны, а показатели А-акций особенно сильны», — отмечает Синьхуа.

«Влияние вспышек эпидемий за рубежом на акции А в основном отражается в двух аспектах: во-первых, это влияет на эмоции. В последние годы увеличение доли иностранного капитала с долей в А увеличило корреляцию между данными акциями и рынками США, а колебания на зарубежных рынках в краткосрочной перспективе повлияли на самочувствие и настроение фондов с долей в А. Во-вторых, коронавирус повлияет на мировую экономику», — отмечает агентство.