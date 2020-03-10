MH17. Обвинительное заключение

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Роттердам, 2 октября 2019 г, государственная прокуратура,

Вышеуказанное лицо обвиняется в следующем:

1. (Сбитие воздушного судна)

Основное обвинение (непосредственное совершение или соучастие)

Что он, 17 июля 2014 года или приблизительно в это время, в Украине (в Донецкой области), действуя совместно с одним или несколькими другими лицами, или же в одиночку, в качестве непосредственного исполнителя или соучастника, намеренно и незаконно сбил воздушное судно (т.е. рейс MH17), запустив ракету «Бука» с помощью СОУ [самоходной огневой установки — прим. перев.] «Бук» (в районе н.п. Первомайский), в то время как имелись опасения за жизнь пассажиров этого воздушного судна (298 имен которых приведены в приложении к настоящему обвинительному заключению), что привело к гибели этих пассажиров;

(ст. 168 и 47 Уголовного кодекса Нидерландов)

Что он, 17 июля 2014 года или приблизительно в это время, в Украине (в Донецкой области), действуя совместно с одним или несколькими другими лицами, намеренно и незаконно сбил воздушное судно (т.е. рейс MH17), запустив ракету «Бука» с помощью СОУ [самоходной огневой установки — прим. перев.] «Бук» (в районе н.п. Первомайский), в то время как имелись опасения за жизнь пассажиров этого воздушного судна (298 имен которых приведены в приложении к настоящему обвинительному заключению), что привело к гибели этих пассажиров;

(ст. 168 и 47 Уголовного кодекса Нидерландов)

Второе альтернативное обвинение (соучастие в побуждении к преступлению)

Что группа лиц или один человек, в районе 17 июля в Украине (в Донецкой области), действуя в составе группы или в одиночку, намеренно и незаконно сбили воздушное судно (т.е. рейс MH17), запустив ракету «Бука» с помощью СОУ [самоходной огневой установки — прим. перев.] «Бук» (в районе н.п. Первомайский), в то время как имелись опасения за жизнь пассажиров этого воздушного судна (298 имен которых приведены в приложении к настоящему обвинительному заключению), что привело к гибели этих пассажиров;

ответчик намеренно побуждал к совершению вышеуказанного преступления, действуя совместно с другими лицами или в одиночку, в период приблизительно с 8 июня 2014 года до 17 июля 2014 года включительно, в Украине (и в Российской Федерации), посредством злоупотребления служебным положением и/или предоставления возможности, средств и/или информации, а именно (используя свое высокопоставленное положение):

попросил и/или приказал (или же позволил другому лицо попросить и/или приказать) поставить (российскую) систему противовоздушной обороны (с экипажем),

заявил (или же позволил другому лицу заявить) о необходимости противовоздушной обороны для вооруженной борьбы так называемой Донецкой народной республики (в районе Степановки или Мариновки) командиру/командирам и/или экипажу вышеупомянутой СОУ «Бук»,

указал (или позволил другому лицу указать) подходящую позицию (для пуска) экипажу и/или командованию и/или лицу или лицам, занимавшимся перевозкой вышеуказанной СОУ «Бук»,

предоставил (или позволил другому лицу предоставить) экипажу и/или командованию и/или лицу или лицам, занимавшимся перевозкой вышеуказанной СОУ «Бук» телефон с украинским телефонным номером с целью обеспечения коммуникации с другими причастными лицами,

транспортировал или сопровождал (или позволил другому лицу транспортировать и/или сопровождать) вышеуказанную СОУ «Бук» и/или экипаж этой установки (на каком-либо участке маршрута) к месту пуска в районе населенного пункта Первомайский,

и/или

охранял и/или прятал (или позволил другому лицу охранять и/или прятать) вышеуказанную СОУ «Бук»;

(ст. 168 и 47 Уголовного кодекса Нидерландов)

Третье альтернативное обвинение (причастность)

Что группа лиц или один человек, в районе 17 июля в Украине (в Донецкой области), действуя в составе группы или в одиночку, намеренно и незаконно сбили воздушное судно (т.е. рейс MH17), запустив ракету «Бука» с помощью СОУ [самоходной огневой установки — прим. перев.] «Бук» (в районе н.п. Первомайский), в то время как имелись опасения за жизнь пассажиров этого воздушного судна (298 имен которых приведены в приложении к настоящему обвинительному заключению), что привело к гибели этих пассажиров, тогда как ответчик, с целью и/или во время совершения вышеуказанного преступления, совместно и в составе группы с одним или более другими лицами, или же в одиночку, в период приблизительно с 8 июня 2014 года до 17 июля 2014 года включительно, в Украине (в Донецкой области), намеренно предоставил возможность и/или средства и/или информацию и/или намеренно оказывал содействие, а именно:

заявил (или же позволил другому лицу заявить) о необходимости противовоздушной обороны для вооруженной борьбы так называемой Донецкой народной республики (в районе Степановки или Мариновки) командиру/командирам и/или экипажу вышеупомянутой СОУ «Бук»,

указал (или позволил другому лицу указать) подходящую позицию (для пуска) экипажу и/или командованию и/или лицу или лицам, занимавшимся перевозкой вышеуказанной СОУ «Бук»,

предоставил (или позволил другому лицу предоставить) экипажу и/или командованию и/или лицу или лицам, занимавшимся перевозкой вышеуказанной СОУ «Бук» телефон с украинским телефонным номером с целью обеспечения коммуникации с другими причастными лицами,

транспортировал или сопровождал (или позволил другому лицу транспортировать и/или сопровождать) вышеуказанную СОУ «Бук» и/или экипаж этой установки (на каком-либо участке маршрута) к месту пуска в районе населенного пункта Первомайский,

и/или

охранял и/или прятал (или позволил другому лицу охранять и/или прятать) вышеуказанную СОУ «Бук»;

(ст. 168, 47 и 48 Уголовного кодекса Нидерландов)

2. (Убийство/непреднамеренное убийство)

Основное обвинение (непосредственное совершение или соучастие)

Что он, 17 июля 2014 года или приблизительно в это время, в Украине (в Донецкой области), действуя совместно с одним или несколькими другими лицами, или же в одиночку, как непосредственный исполнитель или соучастник, намеренно (и предумышленно) лишил жизни пассажиров воздушного судна, т.е. MH17 (список которых, состоящий из 298 лиц, приведен в приложении к настоящему обвинительному заключению) посредством запуска ракеты «Бука» по этому воздушному судну из СОУ «Бук» (из района Первомайского), в результате чего вышеуказанное воздушное судно рухнуло, а его пассажиры погибли;

(ст. 289, 287 и 47 Уголовного кодекса Нидерландов)

Альтернативное обвинение (соучастие)

Что он, 17 июля 2014 года или приблизительно в это время, в Украине (в Донецкой области), действуя совместно с одним или несколькими другими лицами, намеренно (и предумышленно) лишил жизни пассажиров воздушного судна, т.е. MH17 (список которых, состоящий из 298 лиц, приведен в приложении к настоящему обвинительному заключению) посредством запуска ракеты «Бука» по этому воздушному судну из СОУ «Бук» (из района Первомайского), в результате чего вышеуказанное воздушное судно рухнуло, а его пассажиры погибли;

(ст. 289, 287 и 47 Уголовного кодекса Нидерландов)

Второе альтернативное обвинение (соучастие в побуждении к преступлению)

Что группа лиц или один человек, в районе 17 июля в Украине (в Донецкой области), действуя в составе группы или в одиночку, намеренно (и предумышленно) лишили жизни пассажиров воздушного судна, т.е. MH17 (список которых, состоящий из 298 лиц, приведен в приложении к настоящему обвинительному заключению) посредством запуска ракеты «Бука» по этому воздушному судну из СОУ «Бук» (из района Первомайского), в результате чего вышеуказанное воздушное судно рухнуло, а его пассажиры погибли;

ответчик намеренно побуждал к совершению вышеуказанного преступления, действуя совместно с другими лицами или в одиночку, в период приблизительно с 8 июня 2014 года до 17 июля 2014 года включительно, в Украине (и в Российской Федерации), посредством злоупотребления служебным положением и/или предоставления возможности, средств и/или информации, а именно (используя свое высокопоставленное положение):

попросил и/или приказал (или же позволил другому лицо попросить и/или приказать) поставить (российскую) систему противовоздушной обороны (с экипажем),

заявил (или же позволил другому лицу заявить) о необходимости противовоздушной обороны для вооруженной борьбы так называемой Донецкой народной республики (в районе Степановки или Мариновки) командиру/командирам и/или экипажу вышеупомянутой СОУ «Бук»,

указал (или позволил другому лицу указать) подходящую позицию (для пуска) экипажу и/или командованию и/или лицу или лицам, занимавшимся перевозкой вышеуказанной СОУ «Бук»,

предоставил (или позволил другому лицу предоставить) экипажу и/или командованию и/или лицу или лицам, занимавшимся перевозкой вышеуказанной СОУ «Бук» телефон с украинским телефонным номером с целью обеспечения коммуникации с другими причастными лицами,

транспортировал или сопровождал (или позволил другому лицу транспортировать и/или сопровождать) вышеуказанную СОУ «Бук» и/или экипаж этой установки (на каком-либо участке маршрута) к месту пуска в районе населенного пункта Первомайский,

и/или

охранял и/или прятал (или позволил другому лицу охранять и/или прятать) вышеуказанную СОУ «Бук»;

(ст. 289, 287 и 47 Уголовного кодекса Нидерландов)

Второе альтернативное обвинение (соучастие в причастности)

Что группа лиц или один человек, в районе 17 июля в Украине (в Донецкой области), совместно и в составе группы, или же в одиночку, намеренно (и предумышленно) лишили жизни пассажиров воздушного судна, т.е. MH17 (список которых, состоящий из 298 лиц, приведен в приложении к настоящему обвинительному заключению) посредством запуска ракеты «Бука» по этому воздушному судну из СОУ «Бук» (из района Первомайского), в результате чего вышеуказанное воздушное судно рухнуло, а его пассажиры погибли, тогда как ответчик, с целью и/или во время совершения вышеуказанного преступления, совместно и в составе группы с одним или более другими лицами, или же в одиночку, в период приблизительно с 8 июня 2014 года до 17 июля 2014 года включительно, в Украине (в Донецкой области), намеренно предоставил возможность и/или средства и/или информацию и/или намеренно оказывал содействие, а именно:

заявил (или же позволил другому лицу заявить) о необходимости противовоздушной обороны для вооруженной борьбы так называемой Донецкой народной республики (в районе Степановки или Мариновки) командиру/командирам и/или экипажу вышеупомянутой СОУ «Бук»,

указал (или позволил другому лицу указать) подходящую позицию (для пуска) экипажу и/или командованию и/или лицу или лицам, занимавшимся перевозкой вышеуказанной СОУ «Бук»,

предоставил (или позволил другому лицу предоставить) экипажу и/или командованию и/или лицу или лицам, занимавшимся перевозкой вышеуказанной СОУ «Бук» телефон с украинским телефонным номером с целью обеспечения коммуникации с другими причастными лицами,

транспортировал или сопровождал (или позволил другому лицу транспортировать и/или сопровождать) вышеуказанную СОУ «Бук» и/или экипаж этой установки (на каком-либо участке маршрута) к месту пуска в районе населенного пункта Первомайский,

и/или

охранял и/или прятал (или позволил другому лицу охранять и/или прятать) вышеуказанную СОУ «Бук»;

(ст. 289, 287, 47 и 48 Уголовного кодекса Нидерландов)