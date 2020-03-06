Семьи жертв MH17 ждут суда

В понедельник 9 марта в Нидерландах начинается судебный процесс над тремя россиянами и одним украинцем, которых международная следственная группа считает причастными к атаке на Boeing777 17 июля 2014 года, когда пассажирский самолет был сбит в небе на востоке Украины, что привело к гибели всех 298 пассажиров и членов экипажа.

Для семей жертв рейса MH17 судебное разбирательство является последним событием в постоянном потоке новостей с того момента, как они узнали, что их близкие были убиты.

У Силены Фредрикс-Хогзанд в катастрофе погиб сын Брайс и его подруга Дейзи. «Все это никогда не вернется к норме, — говорит Фредрикс-Хогзанд. — Есть жизнь до и после». Фотографии и сувениры молодой погибшей пары до сих пор украшают стены дома в Роттердаме, где они жили вместе с Силеной и ее мужем Робом. Спальня пары остается такой же, как и в тот день, когда они отправились на каникулы в Индонезию.

В понедельник Силена, как и родственники других жертв со всего мира, отправятся в конференц-центр, чтобы наблюдать за судебным процессом, несмотря на то, что подозреваемые предстанут перед судом заочно.

По словам доцента кафедры международного права в Университете Врие в Амстердаме Марике де Хун, масштаб судебного процесса беспрецедентен для голландского законодательства. «Мы никогда не видели ничего подобного в голландской системе, — говорит она. — Есть так много жертв, так много родственников жертв, и все они имеют право также участвовать в процессе — говорить и требовать возмещения ущерба в случае вынесения обвинительного приговора».

Ни Россия, ни Украина не выдают своих граждан. При этом Россия изначально отрицала свою причастность к трагедии. Это побудило Нидерланды и Австралию заявить, что они считают Россию юридически ответственной за убийство. На данный момент суд рассмотрит обвинения против четырех обвиняемых, но следствие продолжается.

«Мои ожидания очень низки, — говорит Фредрикс Хугзанд. — Но мы хотим знать правду. Что случилось и как? О чем они думали? Кто отдал приказ?»

Это мнение разделяет семья погибшей стюардессы MH17 из Малайзии Мастуры Мустафы. «Хвала Аллаху, мы надеемся, что этот процесс даст нам окончательный вердикт, чтобы мы знали правду о том, кто несет ответственность за уничтожение MH17, — говорит ее брат Тайб Мустафа. — Мы искренне надеемся, что это дело, наконец, закончится через столько лет».

В первые дни судебного разбирательства судьи будут знакомиться с итогами расследования, но вряд ли все доказательства будут исследованы до слушаний, которые состоятся в конце этого года. Именно тогда ближайшие родственники жертв смогут выступить с заявлениями.

Селене Фредрикс-Хогзанд и ее мужу будет что сказать, когда придет их время. Только через 14 месяцев после падения самолета они смогли устроить похороны для Брайса и Дейзи. «У нас была кремация. Они были кремированы вместе. То, что от них осталось. Там было не так много», — говорит Селена.

Тем временем представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с предстоящим судом в Нидерландах развертывается «не в последнюю очередь с подачи властей страны» информационная кампания с обвинительным уклоном в адрес России.

«Это такой уже фирменный стиль, когда идут вбросы со ссылкой на мифические неопровержимые доказательства, данные свидетелей, которые засекречены, ссылки на источники, которые не могут быть открыты. В последние дни перед слушаниями все это запущено, чтобы компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе и скрыть подтасовку фактов под заранее выбранную версию», — цитирует Захарову «Интерфакс».