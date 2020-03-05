Режим прекращения огня в Идлибе будет введен в ночь на 6 марта

Режим прекращения огня в сирийском Идлибе будет введен в ночь с 5 на 6 марта. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он отметил, что Турция оставляет за собой право отвечать на действия сирийских войск, передает ТАСС. «Мы введем режим прекращения огня в кратчайшие сроки, вслед за этим согласуем дальнейшие шаги, — подчеркнул Эрдоган. — Сегодня ночью, начиная с 00:01 (мск), то есть в полночь с 5 на 6 марта, будет введен режим прекращения огня».

Путин по итогам переговоров с Эрдоганом сообщил, что страны нашли приемлемое решение проблемы обострения в сирийском Идлибе.

«По итогам наших переговоров мы согласовали совместный документ, положения которого огласят министры иностранных дел. В нем изложены те решения, которые мы вместе с господином Эрдоганом выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций», — сказал Путин.

Переговоры с Эрдоганом были непростыми, но закончились позитивно, добавил Путин.