Почему люди скупают туалетную бумагу, боясь коронавируса?

Власти Австралии подчеркивают, что страна не столкнется с дефицитом туалетной бумаги, так как большинство производителей местные. Но видимо для австралийцев худший сценарий конца света — застрять в туалете и обнаружить, что вы уничтожили последний квадратик бумаги. В Сиднее полки супермаркетов с ней опустели за считанные минуты. Одна из сетей даже установила лимит на покупку в размере четырех упаковок. В соцсетях были популярными хештеги #toiletpapergate и #toiletpapercrisis. Цена туалетной бумаги в интернете подскочила до сотен долларов, а люди участвовали в розыгрышах рулонов на радиостанциях. За 48 часов с начала охоты за туалетной бумагой, даже появилась информация о похищении рулонов из общественных туалетов и уборных в общественных зданиях.

Паника из-за туалетной бумаги уже происходила в Сингапуре, Японии и Гонконге. В последнем туалетную бумагу даже похищали вооруженные грабители. Массовые покупки средства гигиены фиксировались и в США.

В Австралии безумие началось с выходных, когда появились сообщения о новых случаях COVID-19 и первой в стране смерти от вируса. И это произошло несмотря на то, что количество выявленных больных в Австралии — 41, и это значительно меньше, чем во многих странах. Официальное руководство попросило население соблюдать правила гигиены и мыть руки, а также — приготовить еду и воду на две недели и другие товары для дома, которые люди сочтут необходимыми.

Однако спрос на туалетную бумагу значительно превысил интерес к продуктам питания. Власти даже призвали общественность прекратить панические покупки. «Мы пытаемся убедить людей в том, что скупка всей туалетной бумаги с полок супермаркетов, вероятно, не является соразмерным или разумным делом в настоящее время», — сказал главный санитарный врач Австралии Брендан Мерфи. Производитель туалетной бумаги Kleenex в этой стране пожаловался, что в настоящее время эксплуатирует производственные линии 24 часа в сутки для удовлетворения спроса. Однако безумство, связанное с туалетной бумагой, не заканчивается.

Почему именно туалетная бумага?

В интернете люди недоумевают по поводу необходимости покупки данного предмета, которому, если он закончится, можно найти замену. Некоторые называют происходящее «самым тупым» кризисом, случившимся в Австралии. Другие отмечают, что по сравнению с лекарствами, масками для лица и дезинфицирующим средством для рук туалетная бумага не помогает бороться с распространением вируса.

Эксперты по потребительской психологии говорят, что поведение «очевидно иррационально», и тут виден явный пример стадного инстинкта, разбуженного социальными сетями и новостями.

«Вы должны помнить, что когда 50 упаковок рулонов туалетной бумаги исчезают с полок, вы действительно замечаете это, потому что они занимают много места, — говорит профессор Дебора Грей из Университета Гриффит. — Это гораздо заметнее, чем, скажем, исчезновение 50 банок печеных бобов или дезинфицирующего средства для рук».

Профессор Нитика Гарг из Университета Нового Южного Уэльса говорит, что это еще и синдром упущенной выгоды: «Они думают, что если тот человек покупает, если сосед покупает, на это есть причина, и мне тоже нужно это купить».

Профессор Гарг сравнивает ажиотаж с тем, что произошло во многих азиатских странах. По ее словам, в Китае было мнение, что из туалетной бумаги можно сделать самодельные маски. Однако использование туалетной бумаги в качестве медицинского ресурса пока не стимулирует спрос в Австралии. Местная скупка вызвана страхом. Гарг говорит, что ситуация беспрецедентна. Раньше австралийцы запасались товарами для дома из-за стихийного бедствия, такого как лесной пожар или циклон. Но в случае коронавируса они не знают, что пойдет на пользу.

«Они хотят быть готовыми, потому что это единственное, что они могут сделать, чтобы получить чувство контроля», — говорит профессор Нитика Гарг.

Другой эксперт в сфере потребления, доктор Рохан Миллер из Сиднейского университета, считает, что происходящее является отражением урбанизированного общества и образа жизни, где царит современное удобство.

«Мы не привыкли к дефициту, мы привыкли выбирать то, что хотим и когда хотим. Поэтому стремление получить туалетную бумагу — это просто овечий менталитет для поддержания этого статуса», — говорит он. Туалетная бумага является ежедневной «роскошью», с которой австралийцы и представители других стран просто не хотят расставаться даже мысленно.

«Туалетная бумага на самом деле не имеет значения, — отмечает Миллер. — Она находится далеко в списке выживания по сравнению с другими вещами, такими как еда или вода. Но это то, за что люди цепляются как за минимальный стандарт».