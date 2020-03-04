Китайская соцсеть WeChat цензурировала контент о коронавирусе с 1 января

Исследовательская группа Citizen Lab из Торонто выяснила, что самая популярная в Китае соцсеть и мессенджер WeChat цензурировала сообщения пользователей по ключевым словам о вспышке коронавируса с 1 января. В том числе приложение блокировало критику президента Си Цзиньпина в связи с распространением болезни, сообщает BBC.

Цензура начала действовать за несколько недель до того, как официальные лица начали признавать серьезность вспышки вируса. 31 декабря Китай впервые предупредил Всемирную организацию здравоохранения о новом коронавирусе в городе Ухань. Но количество заболевших преуменьшалось, а своевременная информация населению не предоставлялась. Лишь 20 января лидер Китая Си Цзиньпин публично заявил, что вирус необходимо «решительно сдержать».

Неясно, была ли цензура в WeChat последствием правительственных директив или компания делала это по собственному желанию. В отчете Citizen Lab говорится, что это может быть результатом кампании «чрезмерной цензуры во избежание официальных выговоров».

С 1 по 31 января WeChat подверг цензуре 132 комбинации ключевых слов. А с 1 по 15 февраля соцсеть добавила блокировку на 384 новых ключевых выражений. Среди них есть высказывания китайских чиновников, в том числе Си Цзиньпина, а также нейтральные отсылки к политике правительства по борьбе с эпидемией и ответные меры на вспышку в Гонконге, Тайване и Макао. Например, блокировались комбинации: «Местные органы власти + Эпидемия + Центральная власть (правительство) + Сокрытие» и «Ухань + Очевидно + Вирус + Передача от человека человеку». Было также 19 комбинаций, касавшихся погибшего от коронавируса доктора Ли Вэньляна, который еще в декабре пытался предупредить общественность о новом заболевании.

Также цензуру вводил сайт для проведения трансляций YY, который внес в черный список 45 ключевых выражений 31 декабря, среди которых были «неизвестная уханьская пневмония» и «вспышка атипичной пневмонии в Ухане».