Три новых вызова для Путина

Политика «поколения П»

Фёдор Крашенинников.

Внутренняя логика путинизма была описано незадолго до его появления: весной 1999 года вышел роман Виктора Пелевина «Generation П», который подводил черту под уходящей эпохой Ельцина и давал общий очерк эпохи грядущей. Книга излагала взгляды на мир тогдашнего политического менеджмента. Сводилось все к тому, что содержание новостей, политические и экономические кризисы якобы не имеют никакого отношения к реальности и служат лишь для решения оперативных задач тех, кто имеет доступ к рычагам медиа-манипулирования. Задачи же эти довольно просты: сохранять контроль над рычагами и грести деньги.

Вот такая нехитрая схема, и легко убедиться, что большую часть путинского двадцатилетия Россия так и прожила по ней: власть успешно боролась с теми кризисами и вызовами, которые сама же и придумывала, а немногочисленные объективные проблемы более-менее успешно игнорировались или превращались в очередные поводы для пиара.

Образцовый и в каком-то смысле финальный эпизод всей уходящей эпохи — это события 2014 года, когда властям с помощью изощренной пропаганды не только удалось выдать очередной кризис власти в Украине за нечто чрезвычайно значимое для миллионов людей в России, но и совершить ряд вполне реальных внешнеполитических шагов, истинный смысл которых многим нашим согражданам еще только предстоит осознать.

Власть успешно боролась с теми кризисами и вызовами, которые сама же и придумывала, а немногочисленные объективные проблемы более-менее успешно игнорировались или превращались в очередные поводы для пиара

Радость от тогдашних побед затмила действительно важные проблемы, которые российская власть не способна решить привычными способами — оголтелой пропагандой и физической нейтрализацией самых буйных своих критиков. Печальным символом этих проблем стал сбитый над Донбассом малайзийский «Боинг», гибель которого за прошедшие годы не забыли и не простили в тех странах, граждане которых имели несчастье лететь на нем. Если нужен какой-то пример «черного лебедя» в политике — то это именно история про малайзийский «Боинг» над Донбассом: ни самолет, ни его пассажиры не имели никакого отношения к конфликтующим сторонам. Это лишило Россию возможности навязывать свою интерпретацию событий окружающему миру и даже собственным гражданам, при этом сделав довольно грязную изнанку событий на Донбассе предметом пристального интереса. Долети тот самолет благополучно до Куала-Лумпура — и многое бы могло сейчас выглядеть совсем иначе, а уж к чему этот прерванный полет приведет в будущем — можно только догадываться.

Уже сейчас понятно, что текущий год обречен стать эпохальным для дальнейшей истории нашей страны: срочное переписывание Конституции, почти уже объявленные досрочные выборы Государственной Думы — все это не столько важно само по себе, сколько порождаемыми последствиями.

Политическая система России пришла в движение, причем вывел ее из стабильности сам Владимир Путин — естественно, ради целей укрепления своей власти. Очевидно, по существующему в Кремле плану перефоматирование власти должно было совершиться быстро и на фоне событий, вполне позитивных и успешных для нее. И ведь действительно, несмотря на негативные тенденции в экономике, нельзя было сказать, что 2020 год предвещал какие-то беды.

Но уже к началу весны обнаружились минимум три вызова, которые создают для российской власти проблемы, неразрешимые силами одной только внутренней пропаганды.

Первый вызов — это эпидемия коронавируса, внезапно ставшая глобальной проблемой. Пока новости про болезнь приходили из Китая, они были даже полезны отечественным пропагандистам — публике скармливалась версия про коварных американцев, применивших против Китая такое вот оружие. Однако по мере разрастания эпидемии обывателей охватывает тревога, во многом питаемая многолетней привычкой трактовать события в мире конспирологически и потому не доверять успокоительным сообщениям властей — в том числе и собственных.

Что будет, когда неизбежное случится, и эпидемия придет в нашу страну? С учетом состояния дел в медицине и особой подверженности уханьской инфекции пожилых и не очень здоровых людей, ее появление в России 2020 года может стать большой проблемой для власти: и голосование по конституции, и выборы Государственной Думы можно провести успешно только массово мобилизовав ядерный электорат власти —из тех самых слоев населения, которые более всего подвержены коронавирусу и, главное, панике, им вызываемой.

Второй вызов — это экономические проблемы, порожденные и усугубленные эпидемией коронавируса. Россия ничего не может сделать с падением цен на нефть, но неизбежно испытает все проблемы, с ним связанные и прежде всего — возможное ослабление рубля и рост цен как его следствие. Случится ли это перед голосованием по Конституции или перед досрочными выборами Госдумы — во всех случаях это будет выглядеть поражением Кремля, который в последние месяцы как назло сделал большую ставку на социальную демагогию. Как и в случае с коронавирусом, рост цен больнее всего ударит по ядерному электорату власти — по малообеспеченным и привыкшим ждать поддержки от власти людям.

Наконец, третий вызов — ситуация в Сирии, если она продолжит обостряться. Зачем Россия там воюет, кто там друзья, а кто враги (ну кроме, естественно, американцев, которые по текущим кремлевским «темникам» враги всегда и везде и гадят под каждым кустом), как долго все это еще может продолжаться— вопросов все больше, а ответов все меньше. В любом случае, все ставки Россия сделала на Башара Асада и если с ним и его режимом случится что-то нехорошее, выдать это за очередной триумф русского оружия и мудрой путинской политики будет невозможно, как и обойти эту тему молчанием. Конечно же, большой войны никто не хочет, и есть все шансы на то, что Башар Асад просидит в своем кресле и весь 2020 год, но если вдруг в Сирии что-то пойдет совсем не так, то это станет проблемой для Путина и в России. В любом случае, малопонятная для обывателя война в Сирии, участие в которой рассматривалось Кремлем в том числе как и повод для демонстрации гражданам России роста международного влияния их страны, рискует превратиться в очевидное и неоспоримое поражение, уже сейчас став дополнительной головной болью для Путина.

Отдельный вопрос, как будут выглядеть все намеченные победные торжества в условиях массовых карантинов и других неизбежных следствий эпидемии — в других странах отменяют все подряд, на этом фоне торжества в России будут выглядеть натуральным «пиром во время чумы»

Дополнительную нервозность ситуации придает то, что все проблемы между собой связаны и порождают все новые и новые последствия. Очевидно, например, что если эпидемия коронавируса не спадет в ближайшее время, то заинтересовать международное сообщество празднованием 75-летия победы над нацистской Германией не удастся. Отдельный вопрос, как будут выглядеть все намеченные победные торжества в условиях массовых карантинов и других неизбежных следствий эпидемии — в других странах отменяют все подряд, на этом фоне торжества в России будут выглядеть натуральным «пиром во время чумы».

Кроме того, эпидемия уже серьезно ударила по экономический мощи и престижу Китая, так что власти в Пекине вполне могут хотя бы на время утратить интерес к международным делам или же выбрать путь сглаживания противоречий с Западом и прежде всего США, что совсем не кстати для Москвы. Ситуация с эпидемией в Иране тоже довольно тревожная, да и цена нефти для этой страны принципиальна, что в перспективе может создать проблемы для нынешних тегеранских властей и заставить их пересмотреть свои планы в той же Сирии, осложнив положение России.

Главные события года

Путин упустил момент, когда Конституцию можно было переписать быстро и в самых благоприятных для себя условиях. Делать это надо было 5 лет назад, весной 2015 года, а то и осенью победного для Путина 2014 года. Тогда и пропаганда работала эффективней, и аудитория у нее была больше, и ситуация в мире была совсем другой. Но в то время Путину, очевидно, казалось, что для него теперь всегда будут только хорошие времена, и спешить никуда не надо, ведь он — «фартовый».

Первые два месяца 2020 года демонстрируют нарастающую неадекватность власти: объективно существующие проблемы игнорируются, более того — усугубляются неуместными и непродуманными инициативами

Между тем, совсем не новость, что вера лидера в собственную «фартовость» — плохой компас для него и для страны, которую он возглавляет. Как и упрощенный взгляд на мировую политику и экономику, предполагающий управляемость всех процессов какими-то корыстными персонажами, сидящими за кулисами, а значит — и возможность в любой момент все скорректировать и вернуть в прежнее состояние, просто договорившись с нужными людьми и заплатив денег.

Первые два месяца 2020 года демонстрируют нарастающую неадекватность власти: объективно существующие проблемы игнорируются, более того — усугубляются неуместными и непродуманными инициативами по срочному переписыванию Конституции и досрочными выборами. Путин повышает ставки и в России и во внешней политике, игнорируя саму возможность того, что обстоятельства или их стечение могут быть сильнее его и его планов, а от некоторых проблем теперь уже никак не отмахнуться, сколько бы несвоевременными они ни были. На что надеется он и его окружение? На то, что все как-нибудь само образуется — эпидемия закончится, экономика попрет вверх, а по Сирии все мировые лидеры встанут на позицию России, по случаю чего приедут 9 мая на парад Победы? На то, что перетолковав все происходящее в свою пользу в эфире государственных каналов можно изменить реальность — как в книжке Пелевина, вышедшей 21 год назад?

Весна 2020 года обещает быть насыщенной событиями и новостями, но нет никаких причин надеяться, что они будут добрыми. Одно несомненно уже сейчас: вовсе не поправки к конституции и не юбилей Победы 45 года окажутся главными событиями этого года.

Фото: vaticannews.va