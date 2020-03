Группа Little Big представит Россию на «Евровидении»

Группа Little Big представит Россию на международном конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае. Об этом сообщили в эфире программы «Время» на Первом канале, передает «Афиша».

Ранее Little Big выпустила сингл «Rock-Paper-Scissors» и клип на него. Сейчас группа ездит с концертами в рамках «Pop on the Top Tour». На прошлой неделе сообщалось, что выступление Little Big в Калининграде собираются отменить, поскольку в песнях группы якобы нашли нарушение закона о защите детей от вредной информации, однако в результате оно все же должно состояться.