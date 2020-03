Мигранты пытались взять штурмом блокпост на границе Турции и Греции

Тысячи беженцев и мигрантов 1 марта пытались штурмовать блокпост Кастанеэ на греко-турецкой границе. Пограничникам и полицейским пришлось применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщает Euronews.

Греческие полицейские рассказали журналистам, что мигранты также бросали в них гранаты со слезоточивым газом турецкого производства и другие предметы.

Video shows attempts to breach the Greek border crossing of Kastanies, Evros earlier by illegal immigrants. This is not a peaceful march. We are under siege. Tell your friends this is an invasion. Tweet your solidarity🇬🇷🇪🇺#IStandWithGreecepic.twitter.com/CZvDutpo1s