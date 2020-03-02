Мигранты пытались взять штурмом блокпост на границе Турции и Греции

Тысячи беженцев и мигрантов 1 марта пытались штурмовать блокпост Кастанеэ на греко-турецкой границе. Пограничникам и полицейским пришлось применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщает Euronews.

Греческие полицейские рассказали журналистам, что мигранты также бросали в них гранаты со слезоточивым газом турецкого производства и другие предметы.

Video shows attempts to breach the Greek border crossing of Kastanies, Evros earlier by illegal immigrants. This is not a peaceful march. We are under siege. Tell your friends this is an invasion. Tweet your solidarity🇬🇷🇪🇺#IStandWithGreecepic.twitter.com/CZvDutpo1s — Κοντολογίς (@kontologis) March 1, 2020

МИД Греции опроверг заявление главы МВД Турции Сулеймана Сойлу о том, что греческую границу пересекли около 80 тысяч мигрантов. По данным Афин, на территорию Греции в районе Эвроса не смогли проникнуть 10 тысяч человек. А сумевшие проникнуть 73 мигранта, никак не связанные с сирийским Идлибом, были арестованы, против них возбуждены дела.

На греческом острове Лесбос местные жители не дали причалить лодке с мигрантами из Турции, на которой было много детей. Разгневанные греки также подожгли закрытый ранее находящийся под управлением ООН центр приема мигрантов, опасаясь, что он заработает вновь. Противники мигрантов также нападали на фотографов и журналистов, а полиция отказывалась вмешиваться, сообщает Fdesouche.