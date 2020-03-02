Гонки по созданию вакцины от коронавируса

Moderna Therapeutics, биотехнологическая компания, базирующаяся в Кембридже (штат Массачусетс), сделала первые партии своей вакцины от COVID-19. Вакцина была создана всего через 42 дня после того, как в середине января китайские исследователи выпустили генетическую последовательность вируса COVID-19 под названием SARS-CoV-2. Первые флаконы из Moderna Therapeutics были отправлены в Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), входящий в состав Национального института здоровья (NIH) в Бетесде (штат Мэриленд), который подготовит вакцину для тестирования на людях в апреле.

Ученые NIH также начали тестирование противовирусного препарата под названием Ремдесивир, который был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола, на пациенте, инфицированном COVID-19. Испытание проводит команда из Медицинского центра Университета Небраски, а первым пациентом, добровольно принявшим участие в новаторском исследовании, является инфицированный пассажир, эвакуированный с лайнера Diamond Princess. Другие госпитализированные с диагнозом COVID-19 американцы тоже станут частью исследования.

Ремдесивир показал обнадеживающие результаты в тестах на животных, инфицированных двумя родственными коронавирусами, один из которых был ответственен за тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), а другой — за ближневосточный респираторный синдром (MERS). Добровольцам будет случайным образом назначаться прием препарата или плацебо внутривенно в течение 10 дней, и каждые два дня будут проводиться анализы крови и мазки из носа и горла для отслеживания количества вируса в их организме. Даже если препарат демонстрирует некоторую эффективность в сдерживании роста уровня SARS-CoV-2 в крови, он может помочь в борьбе с распространением инфекции.

Вакцина Moderna Therapeutics против COVID-19 была разработана в рекордно короткие сроки, потому что она основана на относительно новом генетическом методе, который не требует выращивания огромного количества вирусов. Вместо этого вакцина упакована мРНК, генетическим материалом, который происходит из ДНК и производит белки. Такая вакцина кодирует белки, как при коронавирусе, которые затем вводятся в организм. Иммунные клетки в лимфатических узлах могут обрабатывать эту мРНК и начать вырабатывать белок, чтобы другие иммунные клетки могли правильно его распознать и самостоятельно реагировать для разрушения вируса.

Как сказал в интервью Time президент компании Moderna доктор Стивен Хоге, «мРНК действительно похожа на программную молекулу в биологии. Таким образом, наша вакцина подобна программному обеспечению для организма, которое затем отправляет и вырабатывает [вирусные] белки, на которые генерируется иммунный ответ». Это означает, что этот метод вакцинации можно быстро масштабировать, экономя время, когда появляется новое заболевание, такое как COVID-19, заражающее десятки тысяч людей».