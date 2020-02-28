Свобода не в чести?

Россия стала единственной страной, где проведение регулярных выборов как минимум с двумя политическими партиями считают важными менее 50%. Всего опрос проводился в 34 странах, говорится в исследовании Pew Research.

Средний показатель в мире по важности состязательных выборов — 65%. Лидеры по этому пункту исследования Венгрия (87%), Швеция (85%) и Греция (85%), худшие результаты в России с 40%, ЮАР (54%) и Индонезии (54%). С 2015 года важность выборов для россиян сократилась на 17 п.п. При этом свободу оппозиционных партий в России считают важной лишь 23%.

«Значение этой ценности, как правило, самое высокое в Западной Европе и самое низкое в России, где однопартийное правление под руководством «Единой России» Путина было нормой в течение последних двух десятилетий, хотя за последние годы оппозиционные партии добились успехов», — говорится в исследовании. Под успехом авторы доклада понимают последние выборы в Мосгордуму, где оппозиционным и независимым кандидатам удалось занять значительное количество мест.

Из демократических свобод самую большую поддержку в мире вызывает идея справедливой судебной системы. В среднем ее ценят 82% жителей стран-участниц исследования. На следующем месте по важности — гендерное равенство (74%). На третьем — свобода вероисповедания (68%).

В России справедливый суд считают важным — 63%, гендерное равенство ценят 54%, а свободу выбора религии — 42%.

Также в России лишь 45% жителей ценят свободу слова. Менее половины респондентов подтвердили ее важность, как и в нашей стране, лишь в Тунисе, Индии, Индонезии, Ливане, Кении. Свободу прессы в России важной считают 38% опрошенных, а свободный интернет ценят 40%.