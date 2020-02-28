Сотрудники банков виноваты почти в 90% утечек данных

За 50-100 тыс. рублей мошенники вербуют сотрудников российских банков, чтобы получать персональные данные. В итоге рядовые служащие финансовых организациях виновны в 89% инцидентов утечки данных, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на отчет «СёрчИнформ».

Преднамеренные утечки данных в 2019 году произошли в 68% российских банков. 64% опрошенных организаций смогли скрыть это от широкой публики. Лишь 45% компаний сообщили о происшествиях регулирующим органам.

Сливают информацию сами сотрудники, которых вербуют мошенники. Так, председатель совета директоров «СёрчИнформ» Лев Матвеев говорит, что из некоторых банков выписку со счета конкретного человека можно приобрести в даркнете за 5 тыс. руб., а в 300 тыс. руб. оценивается сбор доступной информации по финансовым операциям гражданина во всех банках.

Директор операционного развития «БКС Премьер» Иван Мазов говорит, что источниками утечек также служат телекоммуникационные и страховые компании, цифровые сервисы, а также telegram-боты, которые позволяют любому получать прибыль за информацию и персональные данные.