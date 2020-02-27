«Яблоку» заблокировали SMS-рассылку с приглашением на марш Немцова из-за слова «Путин»

SMS-оповещение для членов партии «Яблоко» с призывом прийти на марш Немцова было заблокировано провайдером Terasms. Как сообщил один из организаторов акции, член федерального бюро «Яблока» Кирилл Гончаров, обосновали запрет тем, что «рассылка была отбита фильтром, по слову «Путин». Чтобы рассылка ушла, необходимо убрать данное слово из текста».

Гончаров рассказал «МБХ медиа», что в SMS планировалось написать: «29 февраля — шестой по счету Марш памяти Бориса Немцова. Наши требования: «Свободу политическим заключенным» и «Нет путинским поправкам в Конституцию». У «Яблока» будет своя колонна. Сбор участников в 13:00. Место: метро Пушкинская. Страстной бульвар. До встречи!».

В итоге пришлось заменить заблокированное слово. Почему нельзя употреблять слово «Путин», представители провайдера пояснили корпоративным запретом.