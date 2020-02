Штаб Трампа подал иск к NYT из-за материала о предвыборной сделке с Россией

Иск к The New York Times от предвыборного штаба Дональда Трампа касается эссе Макса Франкеля The Real Trump-Russia Quid Pro Quo, опубликованного в разделе «Мнения» в 2019 году. Автор статьи делает вывод, что перед президентскими выборами кампания Трампа заключила с российскими чиновниками «всеобъемлющую сделку»: «помощь в кампании против Хиллари Клинтон за новую пророссийскую внешнюю политику».

С момента вступления в должность президента это первый иск со стороны Трампа к СМИ, хотя он часто угрожает подать в суд на журналистов, пишет NYT.

В иске утверждается, что вывод Франкеля в эссе «неверен» и что NYT опубликовала материал, «зная, что это дезинформирует и вводит в заблуждение собственных читателей». Иск также обвиняет NYT в «крайней предвзятости и враждебности» к предвыборному штабу Трампа.

«Кампания Трампа обратилась в суд, чтобы попытаться наказать автора за мнение, которое они считают неприемлемым, — заявила пресс-секретарь нью-йоркского отделения The Times Эйлин Мерфи. — К счастью, закон защищает право американцев выражать свои суждения и делать выводы, особенно в отношении событий, имеющих общественное значение. Мы с нетерпением ждем, чтобы подтвердить это право».

Трамп, отвечая на вопрос о статье Франкеля, сказал: «Это не мнение. Это нечто гораздо большее, чем мнение».