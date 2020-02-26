Личности 13 свидетелей по делу MH17 засекречены

В Нидерландах следственный судья принял решение оставить в тайне личности 13 свидетелей по делу MH17, так как, по данным прокуратуры, они «подвергаются значительным рискам» и их здоровье и безопасность могут быть поставлены под угрозу. Как сообщает NOS, вместо имен и фамилий тайных свидетелей будут обозначать специальными кодами. Однако для одного свидетеля просьба сохранить в тайне его личность была отклонена. Следственный судья решил, что практически невозможно гарантировать его анонимность.

Суд по делу MH17 начнется 9 марта. NOS отмечает, что четверых фигурантов — украинца Леонида Харченко и россиян Олега Пулатова, Сергея Дубинского и бывшего главу Минобороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина — обвиняют в «убийстве» и «непредумышленном убийстве», потому что они осознанно угрожали воздушному судну, предоставили экипажу «Бука» информацию о точном месте для запуска ракеты и участвовали в сокрытии ракетного комплекса и его экипажа. Повестки и обвинительное заключение были отправлены по адресам обвиняемых, известным судебным органам.

Boeing-777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Международная группа следователей пришла к выводу, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили лайнер, был доставлен из России. В Москве эту версию отвергли.

