«Трансперенси Интернешнл» рассказала о злоупотреблениях чиновников при авиаперелетах

Антикоррупционная организация проверила транспортные расходы на командировки 22 федеральных министерств в 2018 году и обнаружила, что лишь девять из них публикуют данные о перелетах на портале госзакупок. А детализированные акты прикладывают лишь Минпром, Минфин, Минкульт и Министерство по делам Северного Кавказа. В расследовании говорится, что чиновники часто пользуются перелетами бизнес-классом, вместо экономического, хотя им это не всегда положено по нормам. При этом разница в стоимости перелета на одном рейсе, но в разных классах, может различаться в 20 раз. Так сотрудники Минфина в чине ниже начальника департамента в 2018 году потратили на бизнес-класс лишние 4,9 млн, а в Минпромторге — 3,68 млн руб., в Минкульте — 335 тыс. руб.

Отмечается, что многие министры пользуются бизнес-авиацией. Например, министр промышленности Денис Мантуров постоянно летает по службе, как минимум, на двух частных «Суперджетах», расходы на это оцениваются примерно в 200 млн руб. Одним из них также пользовался для перелета на концерт в Москву из Манчестера и обратно британский певец Робби Уильямс. Оба этих самолета эксплуатирует авиакомпания АО «РусДжет». Анализ полетов министра показал, что он часто летает в Геленджик, где у семьи Мантурова есть недвижимость. Только в 2019 году командировки Дениса Мантурова трижды заканчивались в Геленджике.

«Мы попросили правительство и ведомства уточнить, на каких основаниях и условиях Мантуров и другие члены правительства использовали частные борты в командировках. В Минпромторге сообщили, что для перемещения руководства не арендуют какие-либо отдельные борты, а билеты на рейсы приобретаются на общих основаниях. На общий запрос в правительство нам ответили, что бюджетные средства на аренду частных самолетов не предусмотрены и не использовались, а также обратили наше внимание на то, что гражданам Российской Федерации гарантировано право на свободу передвижения», — говорится в расследовании.

«Трансперенси Интернешнл» отмечает, что если Мантуров летал за чужой счет, то, как минимум, мог нарушить запрет на выезд в служебные командировки за счет физических и юридических лиц.

Также в расследовании говорится, что на размещение в залах официальных лиц и делегаций в 2019 году российские федеральные и региональные органы власти, а также госкомпании потратили 146,9 млн руб. В «Трансперенси Интернешнл» считают, что нужно ограничить перечень лиц, которые могут ими пользоваться, до высшего руководящего состава страны и иностранных делегаций.

Выявленные нарушения организация передала в Счетную палату, а рекомендации — в Управление делами президента и правительство.