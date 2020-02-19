Спасите от «черного неба»

С 14 февраля в Красноярске введен режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Жителям рекомендуют не открывать окна в домах и постараться как можно меньше находиться на улице. 18 февраля местный бизнесмен и политик Владимир Владимиров вышел к зданию краевой администрации с плакатом «Юрий Дудь, спаси Красноярск от черного неба. SOS». К акции присоединились несколько красноярцев, которые в респираторных масках прошлись по центру города. Массовый митинг планируется провести в Красноярске в конце марта, сообщает NGS24.

Акции, призванные привлечь внимание власти к экологическим проблемам, проходят в Красноярске с 2017 года. На первый митинг пришли несколько тысяч человек. Собравшиеся тогда приняли резолюцию, в которой предлагали газифицировать ТЭЦ, снизить мощности КрАЗа, обязать загрязнителей установить анализаторы выбросов.

Но пока на призыв красноярцев откликнулся только музыкант Сергей Шнуров, который после обращения к нему подписчиков в Instagram написал стихи о «черном небе»:

Я чего-то не пойму,

Тема всем неинтересна?

Красноярск стоит в дыму,

Люди пишут, мол п****ц нам.

В новостях молчат. Ни строчки.

Ни полстрочки, даже мема.

Типа эти заморочки —

Чисто местная проблема.

Эти новости некрупны?

Темка — так себе, слаба?

Ждут когда случатся трупы,

Вот тогда забьют в набат.

Да и то не очень сразу.

Срочно? Точка. Запятая.

Можем освещать заразу,

Только если из Китая.

В пресс-службе правительства Красноярского края сообщили, что в город приедет глава Росприроднадзора, чтобы 25 февраля обсудить меры по улучшению ситуации на месте.