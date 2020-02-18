Центробанк предлагает добавить в список сомнительных операций перечисление средств для НКО от российских граждан и компаний, получающих деньги из-за границы. Возможное изменение регулятор связывает с желанием бороться с финансированием терроризма и отмыванием денег с использованием некоммерческих организаций, хотя эксперты видят в этом усиление контроля за НКО, пишет РБК.

Переводы НКО будут считаться подозрительными при двух условиях: операции носят регулярный характер и сумма переведенных на счета НКО средств должна быть примерно равна сумме полученного иностранного финансирования. В текущей редакции признаком финансирования терроризма и отмывания денег с участием НКО является поступление из-за рубежа средств напрямую на счета российских НКО (общественных организаций, политических партий или религиозных организаций и фондов).

«В новой версии не перечислены даже виды НКО, которые могут быть получателями этих средств, — говорит профессор факультета права Высшей школы экономики Илья Шаблинский. — Перечисленные признаки — это очень общие признаки, под них может попасть большее, чем ранее, количество организаций». По мнению Шаблинского, таким образом государство стремится иметь больше возможностей для контроля за деятельностью НКО.

Руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции аудиторской компании ФБК Grant Thornton Александр Сотов отмечает, что если поправка войдет в перечень признаков сомнительных операций, банки, может, и не будут блокировать подобные платежи, но с высокой долей вероятности будут направлять сообщения о таких транзакциях в Росфинмониторинг и ЦБ, а лица и организации, которые перечисляли деньги, вызовут интерес у властей.