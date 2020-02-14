Правозащитники просят встречи с Путиным для остановки «практик Большого террора»

Правозащитники Лев Пономарев, Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина опубликовали открытое письмо, в котором требуют встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы рассказать ему о деле «Сети»*, которое они называют доказательством возрождения «практик Большого террора», потребовать проведения объективного расследования и наказания для виновных в пытках. Об этом говорится на сайте Московской Хельсинкской группы.

Правозащитники и представители гражданского общества воспринимают работу ФСБ по преследованию политически активной молодежи с безнаказанным использованием пыток как реальную угрозу национальной безопасности.

Авторы письма отмечают, что уже просили о встрече с Путиным, чтобы поговорить о «московском деле», но ответа не получили. «Мы уверены, что это было связано с тем, что Вы безгранично доверяете силовым структурам. Ваши замечания в ходе встречи с Советом по правам человека 10 декабря 2019 года, к сожалению, полностью подтвердили наши худшие опасения», — говорится в письме.

На этот раз правозащитники хотят поговорить с президентом о деле «Сети»*, по которому 10 февраля молодые люди получили от 6 до 18 лет лишения свободы. Отмечается, что Путину докладывали об этом деле члены Совета по правам человека в ходе встреч в 2018 и 2019 годах.

«Вас информировали и о пытках, и о совершенно абсурдных обвинениях, а также о том, что полноценного расследования пыток не проводится, потому что к пыткам причастна Федеральная служба безопасности. Мы готовы представить Вам факты и доказательства, объективно свидетельствующие о том, что к фигурантам дела «Сети»* применялись пытки электрическим током, и они под пытками себя оговорили. Мы готовы представить Вам аргументы и позицию защиты, которые судом были полностью проигнорированы», — обращаются к Путину авторы письма.

Они пишут, что «вопиющая жестокость и несправедливость приговора не просто очевидны — авторитет следственных и судебных органов подорван полностью, а огромные «сталинские» сроки на фоне совершенно абсурдных обвинений, которые были опровергнуты защитой в ходе разбирательства, воспринимаются молодежью как реальная угроза и демонстрация безнаказанности ФСБ», и что для общества это дело «становится доказательством возвращения на государственном уровне практик Большого террора».

*«Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.

