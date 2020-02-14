Лукашенко: Россия хочет объединиться в обмен на единые цены на энергоносители

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намеках со стороны России, что для единых цен на энергоносители нужно присоединиться. Но «120% белорусов» против вхождения их страны в состав России, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко рассказал, что на переговорах с Россией, в том числе и в Сочи, он требовал равных условий, ведь страны не только в Союзном государстве, но и в Евразийском экономическом союзе. В ответ ему намекают, что Россия и Белоруссия — разные страны.

«Вот вы не антироссийские люди, а нормальные белорусы, любящие, уважающие россиян. Но поставь перед вами вопрос, хотите ли вы такого объединения, чтобы Беларусь вошла в состав России, — 120% скажут «нет». И самое удивительное, что и россияне мне пишут письма: «Ни в коем случае не входите в состав России». Но кому-то там хочется, чтобы была одна страна, тогда будут единые цены», — сказал Лукашенко.

Лукашенко также прокомментировал теорию о том, что президент России Владимир Путин хочет задержаться у власти за счет присоединения Белоруссии. «Нет у Путина такой цели. А если и была, то мы два года назад условились: никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может», — сказал Лукашенко.