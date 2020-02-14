Кинематографисты выступили в поддержку фигурантов «пензенского дела»

Союз кинематографистов и профессиональных кинематографичесих организаций и объединений России опубликовал открытое письмо в поддержку осужденных по «пензенскому делу» и обвиняемых по делу «Нового величия».

«Дела «Сети»* и «Нового величия» показывают, что органы защиты правопорядка сами превратились в реальную угрозу гражданам России, особенно молодым. Стремление следствия любым, даже незаконным образом доказать преступление, готовность использовать угрозы, пытки и провокации, склонность к обвинению без реального события преступления или даже явно доказанной подготовки к нему — вот реальная угроза обществу, государству и каждому гражданину», — пишут авторы письма.



Они призвали к пересмотру приговора участникам «Сети» и наказанию применявших пытки следователей в случае доказательства их вины: «Мы требуем создания системы реального контроля за следствием, которая обеспечит право каждого гражданина на справедливый суд, независимый от интересов правоохранительных органов и политической верхушки».



Под обращением в частности подписались Виталий Манский, Алексей Попогребский, Борис Хлебников, Валерий Тодоровский и другие.

*«Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.

