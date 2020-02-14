Дмитрий Ананьев: бизнесмен, занимающий независимую позицию, уязвим для ареста

В 2017 году состояние Дмитрия Ананьева оценивалось Forbes в $1,4 млрд. Он и его брат Алексей владели банком, IT-фирмой и офисным комплексом с видом на Москву-реку. В течение семи лет, до 2013 года, Ананьев являлся членом Совета Федерации. Но в конце 2017 года ситуация изменилась. Бизнесмена обвинили в мошенничестве и отмывании денег, суд в Лондоне заморозил его активы, а российские инвесторы обвиняют Ананьева в искажении финансового состояние «Промсвязьбанка». Два года назад бизнесмен покинул Россию.

Ананьев говорит в интервью, что его дело является «примером из учебника» о том, как любой бизнесмен в путинской России может попасть в мясорубку.

The Guardian отмечает, что в последние годы наблюдается постоянный поток «изгнанников» из России в виллы и особняки Кипра, Монако и Мейфэр. Одни и раньше были противниками Путина, а другие, из правящего внутреннего круга России, вдруг стали придерживаться оппозиционной риторики после отъезда за границу.

По мнению Ананьева, чиновники, прошедшие подготовку в КГБ и плохо понимающие рынок, разоряют Россию. Кремль взял в квазигосударственную собственность стратегические области экономики — сначала нефть и газ, а с 2010 года — банки. Метод включает в себя поглощение частных активов.

Проблемы Ананьева начались около 2015 года после введения санкций. Центробанк России, в наблюдательном совете которого он заседал, принял решение помочь оборонной промышленности страны. Их идея состояла в том, чтобы национализировать частный банк Ананьева, который он основал в 1995 году, и сделать его специальным кредитором для военных.

«Они сказали мне это несколько раз. Если вы не продаете, вас ждет уголовное дело», — говорит Ананьев. При этом он получал угрозы жизни по телефону и электронной почте, а на улице его преследовали подозрительные машины. Из-за стресса у Ананьева появились проблемы с сердцем.

В декабре 2017 года Центральный банк приобрел «Промсвязьбанк», заявив, что он недостаточно капитализирован и имеет высокие риски. Ананьев бежал на Кипр со своей семьей, в том числе со своей 85-летней матерью. Его брат Алексей остался в России еще на год, пытаясь спасти свою бизнес-империю. Их активы, включая банк «Возрождение», были потеряны. Алексей сейчас в Лондоне.

Ананьев не хочет прямо критиковать Путина, но описывает политическую систему России как «шоу одного человека» и говорит, что испуганная элита ждет каждого решения президента. По его словам, за это отвечают пять известных близких друзей Путина. Любой, кто занимает независимую позицию, уязвим для ареста. «Это только вопрос времени», — говорит он.

Государственнический подход Кремля привел к слабому экономическому росту, хотя благодаря своим огромным природным ресурсам Россия могла бы стать самой богатой страной в мире. Но вместо этого она находится в упадке и застое, не может производить ничего, что хочет купить остальной мир.

Московский суд потребовал ареста Ананьева, и тот думает о том, чтобы покинуть Кипр. Также он боится судьбы отравленного в Лондоне Сергея Скрипаля и убитого в берлинском парке Зелимхана Хангошвили.

В качестве сенатора Ананьев представлял Ямало-Ненецкий автономный округ. В 2013 году он покинул верхнюю палату, недовольный штампованными законами. Бывший сенатор описывает российскую политику как «маппет-шоу», лишенное содержательных дебатов. «По крайней мере, в маппет-шоу можно поменять куклы, когда они устаревают», — отмечает он.

В ответ на обвинения в растрате Ананьев подал ответные иски в суд Лондона и Нидерландов. У него мало шансов, что он вернет свои активы, даже если судебные решения будут в его пользу. Он говорит, что борется за то, чтобы «вернуть» свое имя и репутацию. Также миллиардер в изгнании замечает: «Ты не можешь быть богатым, если твоя страна в дерьме».