Китай обнародовал число медработников, заразившихся коронавирусом Covid-19

Впервые Китай обнародовал данные о количестве заболевших медработников во время эпидемии коронавируса. 1716 из них заразились и 6 умерли. Об этом сообщает New York Times.

В провинции Хубэй, где находится большая часть заболевших Covid-19, зарегистрировано 1502 случая заражения медицинских работников, 1102 из них — в столице провинции городе Ухань. В Национальной комиссии здравоохранения Китая отмечают, что будет проведено расследование, как они заразились — в больнице от пациентов и коллег или за ее пределами.

В провинции Хубэй медработникам приходится работать круглосуточно, они сталкиваются с нехваткой средств индивидуальной защиты, таких как маски, халаты и защитные очки. Они просят помочь со средствами защиты друзей и даже собирают пожертвования, а порванные маски и костюмы чинят скотчем. Многие врачи и медсестры говорят, что они почти не едят, чтобы не ходить в туалет, так как для этого нужно снимать и выбрасывать защитные халаты, которые они не смогут заменить.

При этом Китай призывает всех, кто выздоровел от вируса, сдавать плазму крови, чтобы помочь создать лекарство.

Всего больными Covid-19 считается более 63 тыс. человек, погибшими от вируса — более 1300.