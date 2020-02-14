Дерипаска отмывал деньги Путина, по мнению властей США

Российский миллиардер Олег Дерипаска попал в санкционные списки, так как отмывал деньги президента Владимира Путина. Такой позиции придерживаются власти США, согласно переданным адвокатам бизнесмена документам от Управления по контролю за иностранными активами США, пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

Управление по контролю за иностранными активами отмечает, что Дерипаска былв 2016 году идентифицирован как один из тех, кто отмывал деньги Путина. Одна из финансовых активностей, в которой деловые отношения Дерипаски были прикрытием, проводилась, когда Путин еще был премьер-министром, в 2011 году. Дерипаска вместе с другими российскими олигархами вложил $800 млн в объекты к Олимпиаде в Сочи и переводил личные средства на счет Путина под видом бизнес-операций. В 2004 году по поручению Путина миллиардер присутствовал на встрече властей России и Киргизии. А в сентябре 2017 года якобы отменил IPO своей компании «ГАЗ», чтобы скрыть отмывание через нее денег Путина.

Именно по этой причине власти США не будут отменять персональные санкции в отношении российского бизнесмена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об отмывании денег Путина Дерипаской заявил, что «это неправда».

Миллиардер добивается снятия с него персональных санкций, наложенных в 2018 году. В конце прошлого года Минфин США согласился раскрыть представителям Олега Дерипаски подробности о причинах внесения его в санкционный список. Сделать это необходимо до 21 февраля 2020 года.