Московскому университету управления присвоят имя Юрия Лужкова

Указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который скончался в конце прошлого года, подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, правительству Москвы рекомендуется рассмотреть вопросы об установке мемориальной таблички на доме, где жил Лужков, а также о присвоении имени бывшего мэра Московскому городскому университету управления правительства Москвы.