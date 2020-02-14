Московскому университету управления присвоят имя Юрия Лужкова

Указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который скончался в конце прошлого года, подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, правительству Москвы рекомендуется рассмотреть вопросы об установке мемориальной таблички на доме, где жил Лужков, а также о присвоении имени бывшего мэра Московскому городскому университету управления правительства Москвы.
Напомним, Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет.