Январь 2020 стал самым теплым на Земле за всю историю наблюдений

Средняя температура на поверхности суши и океана Земли в январе была на 1,14°С выше средних показателей 20 века и превысила все показания за 141 год. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Рекорд января продолжает тенденцию 2019 года, который стал вторым по теплоте годом с момента начала проведения надежных измерений. Предыдущий январский рекорд был установлен в 2016 году.

Более теплая, чем обычно, погода ощущалась на большей части России, Скандинавии и восточной Канады. В шведском городе Эребру температура достигала 10,3°С (рекорд с 1858 года), а в Бостоне был зафиксирован самый жаркий январский день за историю наблюдений (23°С).

Февраль 2020 тоже проходит с тепловыми рекордами, так, 9-го числа на острове Сеймур в Антарктиде была зафиксирована температура 20,75°С, что почти на градус выше, чем в предыдущий антарктический рекорд в 19,8°С, установленный на острове Синьи в январе 1982 года.