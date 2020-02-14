Из-за номинаций фильма Романа Полански на «Сезар» французские киноакадемики ушли в отставку

В полном составе ушел в отставку исполнительный совет французской Академии искусств и технологий кинематографа из-за скандала, связанного с номинированием фильма «Офицер и шпион» Романа Полански на кинопремию «Сезар». Об этом пишет BBC.

Новый фильм режиссера Романа Полански, обвиняемого с 1977 года в нескольких секс-скандалах и сбежавшего от наказания из США, был номинирован сразу в 12 категориях на «Сезара», учрежденного французской академией. К бойкоту фильма и реформе академии после этого призывали сотни актеров, продюсеров и режиссеров. Против решения академиков выступил также министр Франции по делам равенства.

Вечером 13 февраля киноакадемия опубликовала заявление о самороспуске исполнительного совета «в знак уважения к тем, кто делал кино в 2019 году». Новый состав будет сформирован после церемонии вручения наград, а после министерство культуры Франции назначит посредника, который будет курировать реформу академии.